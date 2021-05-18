Haydarpaşa Garı'ndan 2400 yıllık tarih çıktı!

Haydarpaşa Garı'nda yapılan arkeolojik kazılarda M.Ö. 4 ve 3. Yüzyılla ait yapılar bulundu. Bulunan yapılar arkeologlar tarafından anıt mezar olduğu düşünülüyor. Bu yapıların şimdiye kadar ki kazılarda bulunanların en eski mimari eseri olduğunu belirtildi.

Garda yapılan kazılarda şimdiye kadar 35 binden fazla kasa eser çıkartıldı. Kazı alanından çıkartılan kalıntılar, yine aynı yerdeki kasalara konulup, temizlik çalışmaları için sınıflandırıldı. Aynı zamanda alandan çıkartılan büyük parçalar ve sütunlarda burada fişlenip envantere geçiridi.