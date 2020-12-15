İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MEB duyurdu! Yarından itibaren anaokulları faaliyete başlıyor
Son Dakika
MEB duyurdu! Yarından itibaren anaokulları...
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...

Haydarpaşa Garı'nda gizemli keşif! Körler ülkesinin kalıntıları gün yüzüne çıktı

Kadıköy'de bulunan Haydarpaşa Garı'nda kazı çalışmaları yapan arkeologlar, içerisinde mermer mezarların olduğu yapılarla karşılaştılar. Biz zamanlar Körler ülkesi olarak adlandırılan Kadıköy'de çıkan bu kalıntıların gizemi yapılacak çalışmalarla birlikte çözülecek.

15 Aralık 2020 Salı 12:17
Haydarpaşa Garı'nda gizemli keşif! Körler ülkesinin kalıntıları gün yüzüne çıktı
Takip Et:

Bir dönem Körler Ülkesi olarak adlandırılan İstanbul Kadıköy'de kazı çalışmaları yapan arkeologlar ilk kez karşılaştıkları bulgularda şaşkınlıklarını gizleyemediler. Haydarpaşa Garı'nda yapılan kazılarda, içerisinde mezarlar kalıntılarının olduğu tabanı mermerden olan ve tespiti yapılan bulgu o dönemin toplu mezarları olarak değerlendirildi. Mezarların mimari yapımı ile kutsal olduğu değerlendirilen bulguların gizemi yapılacak olan arkeolojik çalışmalarda çözülmesi planlanıyor.

2018 yılının Mayısıs ayı içerisinde Haydarpaşa Garı’nda başlatılan kazılarda özellikle Kadıköy’ün önceki tarihine ışık tutacak gizemli ve bir o kadar da önemli bulgular tespit edildi. Garın içerisinde bulunan peronların alt kısmında görülen mermer tabanlı buluntular yapısal olarak apsidal formda işlenmiş ve oldukça geniş bir alana yayılmış. Mermer yapılarda toplu mezar buluntuları ile karşılaşan arkeologlar, bulunan yapılar hakkında “Kiliseye benzemeyen, tek apsidal formu olan, içinde toplu mezarların olduğu bugüne kadar bilinen başka bir yapı kompleksi yok. Henüz bir tanımlama yapamıyoruz. Zemini oldukça düzgün ince işçilikle döşenmiş mermer bloklarla kaplı. Mermerlerin altında mezar odası tespit ettik. Etrafında toplu mezarlar da bulduk. Tüm bunlar buranın kutsal olduğunu, dini bir amaçla kullanıldığını bize düşündürüyor. Kazı çalışmaları derinleştikçe gizemin çözüleceğini düşünüyoruz” diyorlar.

Aynı kazı çalışmalarında daha önce bulunan 18 bine yakın sikke MÖ 7. yy’dan bu güne kadar Kadıköy/Khalkedon tarihine dair bilgiler sunarken ilk defa yapılan sistematik bir arkeolojik kazıda o dönemde yaşanılan yaşama ait Khalkedon sikkeleride tespit edildi. 

"GEÇMİŞİN GİZEMİNE IŞIK TUTUYOR"

Kazı alanında tespit edilen bir diğer yapı ise kuzey bölümde halen su akıtan olan ayazma. Başlatılan kazılarda 2 adet su haznesi ortaya çıkaran arkeologlar, antik kaynaklardan elde ettikleri bilgiler ışığında bölgenin Romalılar döneminde yaşayan Dionysisos Byzantios’un 'Boğaziçi’nde Bir Gezinti' adlı kitabında yer alan Damalis bunu açıklarından Kadıköy’e kadar kıyı betim cümleleri ile anlattığı ve kitabında Hermegora ismini verdiği kesintisiz akan su kaynağı ile aynı olarak görülüyor. Ayazma o dönemlerde iki adet su haznesi olarak inşa edilmiş ve çeşme olarak Bizanslılar tarafından uzun yıllar kullanılmıştı.



Son Güncelleme: 15.12.2020 12:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Haydarpaşa GarıKörler ülkesiKazı çalışmalarıToplu MezarlarKadıköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir kadın daha eşi tarafından öldürüldü!
Bir kadın daha eşi tarafından öldürüldü!
Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklandı
Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklandı
21 Aralık'ta elektrikler kesilecek iddiaları doğru mu? NASA'dan açıklama geldi
21 Aralık'ta elektrikler kesilecek iddiaları doğru mu? NASA'dan açıklama geldi
Gaziantep'te aynı aileden gruplar arasında silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te aynı aileden gruplar arasında silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk koronavirüse yakalandı
Koronavirüsü yenen Yılmaz Vural, hastaneden taburcu edildi
Koronavirüsü yenen Yılmaz Vural, hastaneden taburcu edildi

Popüler Haberler

Esnaf ve sanatkarların 100 bin TL'ye kadar olan borçları yapılandırılacak
TRT 1 canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir?
Yarı zamanlı çalışma ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 2020
Ek5 tarım sigortası ödenmezse ne olur? 2020 Ek5 tarım sigortası hangi bankalara yatırılır?
İkea mağaza çalışma saatleri 2020
Emekli Sandığı’na bağlı engelli vatandaşlar nasıl erken emekli olabilir? 2020
Türkiye'de anaokulu zorunlu mu? 2020 anaokulu mecburi mi?
TV Yayın Akışı 12 Nisan Pazar Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, Kanal D, Star Tv, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV 11 Nisan yayın akışı
Kanal D 46. Altın Kelebek Ödülleri iptal edildi! Arka Sokaklar yayın saatinde yayınlanacak!
İzmir'e kar yağar mı? İzmir'e kar ne zaman yağacak? Ege Bölgesi Kar yağışı beklenen o bölgeler
2020 Muhtaçlık sınırı ne kadardır ve nasıl hesaplanır? Muhtaçlık sınırının altında olanlara hangi yardımlar verilir?
2020'de Türkiyede en çok satılan ve tercih edilen araç markaları belli oldu! Türkiye'de en çok hangi araç ve markalar tercih ediliyor?
Aöf 2020 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 15 Aralık 2020 Salı Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Akbank emekli promosyon şartları nedir? 2020 Akbank promosyon şartları
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
TikTok nasıl kullanılır? Tiktok para kazanma sistemi nasıl olur?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.