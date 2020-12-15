Haydarpaşa Garı'nda gizemli keşif! Körler ülkesinin kalıntıları gün yüzüne çıktı

Bir dönem Körler Ülkesi olarak adlandırılan İstanbul Kadıköy'de kazı çalışmaları yapan arkeologlar ilk kez karşılaştıkları bulgularda şaşkınlıklarını gizleyemediler. Haydarpaşa Garı'nda yapılan kazılarda, içerisinde mezarlar kalıntılarının olduğu tabanı mermerden olan ve tespiti yapılan bulgu o dönemin toplu mezarları olarak değerlendirildi. Mezarların mimari yapımı ile kutsal olduğu değerlendirilen bulguların gizemi yapılacak olan arkeolojik çalışmalarda çözülmesi planlanıyor.

2018 yılının Mayısıs ayı içerisinde Haydarpaşa Garı’nda başlatılan kazılarda özellikle Kadıköy’ün önceki tarihine ışık tutacak gizemli ve bir o kadar da önemli bulgular tespit edildi. Garın içerisinde bulunan peronların alt kısmında görülen mermer tabanlı buluntular yapısal olarak apsidal formda işlenmiş ve oldukça geniş bir alana yayılmış. Mermer yapılarda toplu mezar buluntuları ile karşılaşan arkeologlar, bulunan yapılar hakkında “Kiliseye benzemeyen, tek apsidal formu olan, içinde toplu mezarların olduğu bugüne kadar bilinen başka bir yapı kompleksi yok. Henüz bir tanımlama yapamıyoruz. Zemini oldukça düzgün ince işçilikle döşenmiş mermer bloklarla kaplı. Mermerlerin altında mezar odası tespit ettik. Etrafında toplu mezarlar da bulduk. Tüm bunlar buranın kutsal olduğunu, dini bir amaçla kullanıldığını bize düşündürüyor. Kazı çalışmaları derinleştikçe gizemin çözüleceğini düşünüyoruz” diyorlar.

Aynı kazı çalışmalarında daha önce bulunan 18 bine yakın sikke MÖ 7. yy’dan bu güne kadar Kadıköy/Khalkedon tarihine dair bilgiler sunarken ilk defa yapılan sistematik bir arkeolojik kazıda o dönemde yaşanılan yaşama ait Khalkedon sikkeleride tespit edildi.

"GEÇMİŞİN GİZEMİNE IŞIK TUTUYOR"

Kazı alanında tespit edilen bir diğer yapı ise kuzey bölümde halen su akıtan olan ayazma. Başlatılan kazılarda 2 adet su haznesi ortaya çıkaran arkeologlar, antik kaynaklardan elde ettikleri bilgiler ışığında bölgenin Romalılar döneminde yaşayan Dionysisos Byzantios’un 'Boğaziçi’nde Bir Gezinti' adlı kitabında yer alan Damalis bunu açıklarından Kadıköy’e kadar kıyı betim cümleleri ile anlattığı ve kitabında Hermegora ismini verdiği kesintisiz akan su kaynağı ile aynı olarak görülüyor. Ayazma o dönemlerde iki adet su haznesi olarak inşa edilmiş ve çeşme olarak Bizanslılar tarafından uzun yıllar kullanılmıştı.