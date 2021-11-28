Havuz Görevlisi maaşı ne kadar? Havuz Görevlisinin tanımı nedir?

Havuz görevlisinin görev tanımı nedir? havuz görevlisi tam olarak ne iş yapmaktadır? Havuz görevlisi olarak çalışmak için hangi bölümü okumak gerekiyor? Havuz görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelere gerek var? Şeklinde ki merak edilen her sorunun cevabını sizler için araştırdık. İşte yanıtlar..

Havuz görevlisi ne demek? Havuz görevlisinin tanımı nedir?

Yüzme havuzlarında kullanılmakta olan suyun ısıtma işlemlerini, havuzun temizlik işlerini ve bakım işlerini yapan ya da yaptıran kişiye havuz görevlisi denmektedir.

Havuz görevlisi ne kadar maaş alıyor? 2021 yılı havuz görevlisi ücretleri ne kadar?

Havuz görevlisi olarak çalışan bir kişi aylık olarak ortalama 3.060 TL maaş almaktadır. Havuz görevlisinin aldığı en düşük maaş miktarı ise 2.826 TL ve alınan en yüksek maaş miktarı da 3.300 TL ‘dir. Siz de yukarıda yer alan maaş miktarları gibi bir maaş almak istiyorsanız eğer İŞKUR üzerinden Havuz Görevlisi iş ilanlarına göz atabilirsiniz ve buradan da kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Havuz görevlisi olarak çalışmak için hangi bölümü okumak gerekiyor? Havuz görevlisi olmak için hangi okul mezunu olmak gerekmektedir?

Havuz görevlisi olarak çalışmak için en az ilköğretim mezunu olmanız gerekmektedir.

Havuz görevlisi olarak çalışan kişi ne iş yapmaktadır?

Havuz görevlisi olarak çalışan bir kişi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ile ekipmanları en etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ile çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ile kalite gereklerine uygun olarak;

Yüzme havuzunun şebeke havuzu ile dolu olmasını sağlamak,

Havuz suyunun genel bütün temizliği ile dip temizliğini yapmak,

Havuz suyu klor değerinin ve ph değerinin belirlenen oranlarda olmasına dikkat etmek ve sağlamak,

Yüzme havuzu suyunun ısıtılması gerektiği zaman aşanjör sistemi ile suyun ısıtılma işlemini sağlamak,

Havuz suyunun emilmesi ile oluşan tortu ve kirlerin temizlik işlerini yapmak,

Havuz suyu sirkülasyon işlerini yapmak,

Havuz suyunun otomatik kontrol sistemi üzerinden takibini yapmak,

Tesislerde bulunan yüzme havuzunun genel bakım işlerini yapmak ya da yaptırmak,

Havuz duşlarında kullanılan suyun güneş enerjisi vb. sistem ile ısıtılma işlemini sağlamak ve duşlarda meydana gelen arıza ile bakım işlerini yapmak,

Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirmek ile sorumludur.

Havuz görevlisi meslek ana grubu nedir?

Havuz görevlisi olmak için herhangi bir nitelik gerektirmeyen meslektir.

Havuz görevlisi meslek alt ana grubu nedir?

Havuz görevlisi olarak işe başlamak için gerekli olan meslek alt ana grubu temizlikçiler ve yardımcıları statüsüdür.

Havuz görevlisi hangi meslek grubu içinde yer almaktadır?

Havuz görevlisi, taşıt ve pencere temizleme ile çamaşır yıkama ve diğer el ile yapılmakta olan temizlik işlerinde görev alan kişilerdir.

Havuz görevlisinin meslek birim grubu nedir?

Havuz görevlisi olarak çalışan bir kişi, diğer temizlik işlerinde çalışanlar olarak nitelendirilmektedir.

Havuz görevlisinin meslek kodu nedir?

Türk meslekler sözlüğünde havuz görevlisi mesleğinin yer aldığı meslek kodu, 9129.01 olarak belirlenmiştir.