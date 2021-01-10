Havluların ilk günkü yumuşaklığını koruyabilmesi için 8 yöntem

Bulabileceğiniz en yumuşak havluları satın alsanız bile, ne kadar sert ve rahatsız edici hale geldiklerini bir süre sonra farkına varmışsınızdır. Bir çamaşır kurutma makinesi kullanılmadıkça, havluları yumuşak tutmak zordur. Havluyu yumuşak tutmak için size bazı yıkama ipuçları vereceğiz. Tüm bunlara dikkat ederseniz yumuşak ve kabarık bir havluyu uzun süre kullanabilirsiniz.

Düşük sıcaklıklarda yıkayın

Çoğu insan havluları 60 dereceye kadar çıkan sıcaklıklarda yıkadıklarını söylüyor. Ancak havluları temizlemek için 30 derece yıkama sıcaklığı yeterlidir. Birçok giysi gibi yüksek sıcaklıklar da havluların ömrünü kısaltır ve daha kısa sürede sertleştirir.

Daha yumuşak havlular için organik deterjan kullanın

Standart deterjandaki kimyasallar ne kadar fazlaysa, havlunun sertliği de o kadar yüksektir. Çoğu biyolojik deterjan, 30 derecelik yıkama sıcaklığında iyi çalışır. Organik bir deterjan seçebilir ve havluları yıkamak için kullanabilirsiniz. Bütçenizi organik deterjanlara harcamak istemiyorsanız, kullanılan deterjan miktarını azaltın. Aşırı deterjan kullanımı giysileri sertleştirebilir, yıpranabilir ve cilde zarar verebilir.

Makinenizi çok doldurmayın

Filtre kullanın

Yıkama işlemi sırasında havlunun hareket etmesi için yeterli boşluk bırakmaya dikkat edin. Havluyu yumuşatmak için yıkama işleminde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus, havlunun ayrı yıkanmasıdır. Farklı giyim türleri havluları sertleştirebilir. Çok fazla el havlunuz ve yüz havlunuz varsa bunları saklayabilir ve hepsini bir defada yıkayabilirsiniz.

Sert ve kireçli sular giysileri sertleştirecektir. Yaşadığınız şehirdeki musluk suyunun sertliğini belediye kaynaklarından öğrenebilirsiniz. Su çok sertse çamaşır makinesine filtre takabilirsiniz. Suyun sertliğini azaltmak için su yumuşatıcıları da kullanabilirsiniz. Bazı çamaşır makinesi üreticilerinden veya online alışveriş sitelerinden edinebilirsiniz.

Soğuk durulama yapın

Çoğu çamaşır makinesi durulama suyunu ısıtmaz ve durulama için soğuk su ile durular. Ancak bazı modeller sıcak su ile yıkanabilir. Su sıcaklığını makinenin cam plakasından öğrenebilirsiniz. Durulama suyu sıcaksa ve çamaşır makineniz durulama sıcaklığını ayarlamanıza izin veriyorsa, çamaşırları sıcak suyla yıkadıktan sonra soğuk suyla durulayın. Sıcak su, deterjanın lekeleri aktive etmesine ve çözmesine yardımcı olurken, soğuk durulama suyu havlu liflerinin zarar görmesini önleyebilir.

Beyaz sirke kullanın

Yumuşatıcı kullanımı havluyu kısa sürede yumuşatacak olsa da zamanla yumuşatıcı kalıntısının lifler arasında birikmesine ve havlunun sertleşmesine neden olacaktır. Yumuşatıcı kullanımını azaltın. Benzer bir etki elde etmek için yumuşatıcı bölmesine beyaz sirke ekleyebilirsiniz. Beyaz sirke, havluları yumuşatmaya yardımcı olur.

Asla çamaşır suyu kullanmayın

Bazı insanlar beyazları temizlerken hala çamaşır suyu kullanıyor. Bu son derece zararlıdır. Çamaşır suyu ile her ne kadar beyazlasa da bu yöntemi kullanmayın. Çamaşır suyu cilde, giysilere ve makinelere ciddi şekilde zarar verebilir. Beyazlatıcı ve diğer beyazlatma maddeleri, havlunun ilmeklerini düzleştirecek ve sertleştirecektir. Havlu üzerindeki lekeyi çıkarmak zorsa, bir leke çıkarıcı ürünü kullanınız.

Çamaşır kurutma makinesi kullanın

İlk günkü havluların yumuşaklığını geri kazanmanın tek yolu bir çamaşır kurutma makinesinde kurutmaktır. Kurutmalı çamaşır makinesi doğru programa göre çalıştığında, kullanımdan dolayı havlunun sertliğini azaltacaktır. Kurutma performansını iyileştirmek ve havluları tamburun içinde hareket ettirmek için kurutucu topunu makineye koyabilirsiniz.