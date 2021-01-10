İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

Havluların ilk günkü yumuşaklığını koruyabilmesi için 8 yöntem

Havluların ilk günkü yumuşaklığını muhafaza edebilmesi, havlunun uzun süre kullanımı açısından oldukça önem arz etmektedir. Havlularda yaşanan sertleşme durumu pek çok kişi tarafından sorun teşkil etmektedir. Bu durumdan kurtulmanın yöntemleri ise merak konusu oldu.

10 Ocak 2021 Pazar 01:15
Havluların ilk günkü yumuşaklığını koruyabilmesi için 8 yöntem
Takip Et:

Bulabileceğiniz en yumuşak havluları satın alsanız bile, ne kadar sert ve rahatsız edici hale geldiklerini bir süre sonra farkına varmışsınızdır. Bir çamaşır kurutma makinesi kullanılmadıkça, havluları yumuşak tutmak zordur. Havluyu yumuşak tutmak için size bazı yıkama ipuçları vereceğiz. Tüm bunlara dikkat ederseniz yumuşak ve kabarık bir havluyu uzun süre kullanabilirsiniz.

Düşük sıcaklıklarda yıkayın

Çoğu insan havluları 60 dereceye kadar çıkan sıcaklıklarda yıkadıklarını söylüyor. Ancak havluları temizlemek için 30 derece yıkama sıcaklığı yeterlidir. Birçok giysi gibi yüksek sıcaklıklar da havluların ömrünü kısaltır ve daha kısa sürede sertleştirir.

Daha yumuşak havlular için organik deterjan kullanın

Standart deterjandaki kimyasallar ne kadar fazlaysa, havlunun sertliği de o kadar yüksektir. Çoğu biyolojik deterjan, 30 derecelik yıkama sıcaklığında iyi çalışır. Organik bir deterjan seçebilir ve havluları yıkamak için kullanabilirsiniz. Bütçenizi organik deterjanlara harcamak istemiyorsanız, kullanılan deterjan miktarını azaltın. Aşırı deterjan kullanımı giysileri sertleştirebilir, yıpranabilir ve cilde zarar verebilir.

Makinenizi çok doldurmayın

Yıkama işlemi sırasında havlunun hareket etmesi için yeterli boşluk bırakmaya dikkat edin. Havluyu yumuşatmak için yıkama işleminde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus, havlunun ayrı yıkanmasıdır. Farklı giyim türleri havluları sertleştirebilir. Çok fazla el havlunuz ve yüz havlunuz varsa bunları saklayabilir ve hepsini bir defada yıkayabilirsiniz.

Filtre kullanın

Sert ve kireçli sular giysileri sertleştirecektir. Yaşadığınız şehirdeki musluk suyunun sertliğini belediye kaynaklarından öğrenebilirsiniz. Su çok sertse çamaşır makinesine filtre takabilirsiniz. Suyun sertliğini azaltmak için su yumuşatıcıları da kullanabilirsiniz. Bazı çamaşır makinesi üreticilerinden veya online alışveriş sitelerinden edinebilirsiniz.

Soğuk durulama yapın

Çoğu çamaşır makinesi durulama suyunu ısıtmaz ve durulama için soğuk su ile durular. Ancak bazı modeller sıcak su ile yıkanabilir. Su sıcaklığını makinenin cam plakasından öğrenebilirsiniz. Durulama suyu sıcaksa ve çamaşır makineniz durulama sıcaklığını ayarlamanıza izin veriyorsa, çamaşırları sıcak suyla yıkadıktan sonra soğuk suyla durulayın. Sıcak su, deterjanın lekeleri aktive etmesine ve çözmesine yardımcı olurken, soğuk durulama suyu havlu liflerinin zarar görmesini önleyebilir.

Beyaz sirke kullanın

Yumuşatıcı kullanımı havluyu kısa sürede yumuşatacak olsa da zamanla yumuşatıcı kalıntısının lifler arasında birikmesine ve havlunun sertleşmesine neden olacaktır. Yumuşatıcı kullanımını azaltın. Benzer bir etki elde etmek için yumuşatıcı bölmesine beyaz sirke ekleyebilirsiniz. Beyaz sirke, havluları yumuşatmaya yardımcı olur.

Asla çamaşır suyu kullanmayın

Bazı insanlar beyazları temizlerken hala çamaşır suyu kullanıyor. Bu son derece zararlıdır. Çamaşır suyu ile her ne kadar beyazlasa da bu yöntemi kullanmayın. Çamaşır suyu cilde, giysilere ve makinelere ciddi şekilde zarar verebilir. Beyazlatıcı ve diğer beyazlatma maddeleri, havlunun ilmeklerini düzleştirecek ve sertleştirecektir. Havlu üzerindeki lekeyi çıkarmak zorsa, bir leke çıkarıcı ürünü kullanınız.

Çamaşır kurutma makinesi kullanın

İlk günkü havluların yumuşaklığını geri kazanmanın tek yolu bir çamaşır kurutma makinesinde kurutmaktır. Kurutmalı çamaşır makinesi doğru programa göre çalıştığında, kullanımdan dolayı havlunun sertliğini azaltacaktır. Kurutma performansını iyileştirmek ve havluları tamburun içinde hareket ettirmek için kurutucu topunu makineye koyabilirsiniz.



Son Güncelleme: 10.01.2021 01:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HavluYıkamaçamaşırMakinesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
Saç ektirmek için Türkiye'ye gelen Japon turist hayatını kaybetti
Saç ektirmek için Türkiye'ye gelen Japon turist hayatını kaybetti
Akdeniz Bölgesinde kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji uyardı
Akdeniz Bölgesinde kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji uyardı
İstanbul’da kısıtlamalarda yollarda sıkı denetim! Dur ihtarına uymayan sürücüye ceza
İstanbul’da kısıtlamalarda yollarda sıkı denetim! Dur ihtarına uymayan sürücüye ceza
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın evinin önünde pankartlı destek!
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın evinin önünde pankartlı destek!
İstanbul için beklenen hava durumu açıklaması geldi!
İstanbul için beklenen hava durumu açıklaması geldi!

Popüler Haberler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Rüyada et görmek ne demek, et görmek ne anlama gelir?
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizi oyuncusu Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci hakkında bilgiler
Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey kimdir?
Acemi Anneler Melahat karakterini kim canlandırıyor? Deniz Gökçe Kayhan kimdir?
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit yaşı ve oynadığı diziler
Kanal D Yatıya Misafirim Var başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Survivor Elif ve Berkan oyunlarda neden yoklar, yarışmadan elendiler mi? Elif ve Berkan diskalifiye mi oldu?
A101 Ramazan fiyatları ne kadar? A101 Ramazan kolisinde neler var, kaç Lira?
Araç aldıktan kaç gün sonra trafik sigortası yapılabilir? Araç alındığında hemen sigorta yapılmalı mı?
Hafta sonu alkol yasağı saat kaça kadar devam ediyor? Tekel Bayileri kapalı mı?
Channel İstanbul Kanalı Ne Zaman Açılacak? Channel İstanbul Kanalı Frekansı Nedir?
Uzman Erbaş başvuru şartları nelerdir? Uzman Erbaş başvuru formu ve şartları 2021
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Ocak 2021 Pazar
Hırdavat bayiliği veren firmalar hangileri? 2021
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
BİM 10 Ocak 2021 Pazar aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
E-devlet HGS bakiye sorgulama işlemleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.