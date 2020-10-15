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Havalanı DHMİ 2 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Uçuş Rehberim uygulaması ile bedava internet

DHMİ tarafından yürürlüğe giren uygulama, yapılacak uçuşlarda büyük kolaylık sağlamaya geliyor. Ayrıca uygulama kullanıcılarına 2 GB internet imkanı da tanımakta. İşte detaylar...

15 Ekim 2020 Perşembe 17:51
Havalanı DHMİ 2 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Uçuş Rehberim uygulaması ile bedava internet
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yapılan yeni uygulama aracılığı ile uçuşunuz hakkındaki tüm detayları hızlı bir şekilde öğrenebilmenin yanında 2 GB intenetten de yararlanabileceksiniz.


Piyasaya yeni çıkacak olan Uçuş Rehberim uygulaması DHMI tarafınca işletilen 49 adet havalimanın da 2 GB kullanıma açık intenet hizmeti sağlayacak. Uygulama aracılığı ile uçuşlarınızı kolayca takip edebilecek ve lazım olduğunda HES kodunu hızlı ve kolay bir şekilde alabileceksiniz. Uygulama ile yapacağınız uçuşun rötar v.b. sorunlarının yaşanıp yaşanmadığını, uçağa hangi kapıdan gidileceğini, kalkış saatlerinin kaçta olduğu gibi bir çok şeyi detaylı bir şekilde takip edebileceksiniz. Ayrıca uçuşun yapılacağı havalimanına kendi aracı ile giden bireyler “Aracım Nerde” adlı panel yardımı ile araçlarını koydukları yeri unutmak veya kaybetmek gibi sıkıntılara düşmeyecektir.

Uygulamanın ise 15/10/2020(bugün) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından tanıtımı yapılmıştır.



Son Güncelleme: 15.10.2020 17:51
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Anahtar Kelimeler:
DHMIDhmi UçuşDhmi Duyurular2 Gb Internet Hediye
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