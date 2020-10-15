Havalanı DHMİ 2 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Uçuş Rehberim uygulaması ile bedava internet

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yapılan yeni uygulama aracılığı ile uçuşunuz hakkındaki tüm detayları hızlı bir şekilde öğrenebilmenin yanında 2 GB intenetten de yararlanabileceksiniz.

Piyasaya yeni çıkacak olan Uçuş Rehberim uygulamasıtarafınca işletilen 49 adet havalimanın da 2 GB kullanıma açık intenet hizmeti sağlayacak. Uygulama aracılığı ile uçuşlarınızı kolayca takip edebilecek ve lazım olduğunda HES kodunu hızlı ve kolay bir şekilde alabileceksiniz. Uygulama ile yapacağınız uçuşun rötar v.b. sorunlarının yaşanıp yaşanmadığını, uçağa hangi kapıdan gidileceğini, kalkış saatlerinin kaçta olduğu gibi bir çok şeyi detaylı bir şekilde takip edebileceksiniz. Ayrıca uçuşun yapılacağı havalimanına kendi aracı ile giden bireyler “Aracım Nerde” adlı panel yardımı ile araçlarını koydukları yeri unutmak veya kaybetmek gibi sıkıntılara düşmeyecektir.

Uygulamanın ise 15/10/2020(bugün) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından tanıtımı yapılmıştır.