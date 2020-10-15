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Hava nasıl olacak, yağış var mı? 15 Ekim 2020 Perşembe Türkiye geneli yarınki hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Ekim 2020 Perşembe Türkiye geneli yarınki hava durumu paylaşıldı. Vatandaşların merakla araştırdığı hava durumunun nasıl olacağı ve yağışın olup olmayacağı hakkında merak edilenler paylaşıldı.

15 Ekim 2020 Perşembe 22:20
Hava nasıl olacak, yağış var mı? 15 Ekim 2020 Perşembe Türkiye geneli yarınki hava durumu
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Hava durumu, kısa süre içerisinde değişiklik gösteren atmosfer olaylarıdır. Günlük veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarla değişken hava şartlarına uyum sağlayabilmeniz amaçlanıyor. Atmosfer olaylarıyla ilgili veriler toplanmakta ve hava tahminlerinde bulunulmaktadır.


İklim özellikleri doğrudan hava durumunu belirlemektedir. İklimin yalnızca bir yerde sadece anlık olarak değil, uzunca bir süre etkisini göstermesiyle birlikte doğal ortam şekillenmektedir. İklime göre kıyafet giymenizi ve yaşam koşullarınızı belirlemenizi sağlayan bildirimler güncel olarak yapılmaktadır.

15 Ekim 2020 Perşembe hava durumu nasıl olacak?

15 Ekim 2020 Perşembe güncel hava durumuna https://www.accuweather.com/tr/tr/turkey-weather adresinden erişim sağlayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 15.10.2020 22:20
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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava Durumu
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