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Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi ne iş yapmaktadır? Maaşı ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisinin ne kadar maaş aldığı merak konusu oldu. Bu işi yapan kişiler hangi görevleri yerine getirmektedir? İşte konuya ilişkin detaylar...

02 Kasım 2021 Salı 16:18
Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi ne iş yapmaktadır? Maaşı ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları
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Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi olanların 2021 yılında ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. Bu mesleği icra eden kilerin nerelerde çalıştığı ve hangi görevleri üstlendikleri de merak konusu oldu. Peki bu mesleği yapan kişiler ne kadar maaş alıyor? Bahsi geçen mesleği icra edenler nerelerde hangi işi yapıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

Bu kişilerin meslek tanımı merak ediliyor. Bunun yanı sıra aldıkları maaş da merak ediliyor. Bu yazımızda sizlere Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlileri ne iş yapar, ne kadar maaş alır, meslek birim grupları nedir, hangi görevleri yerine getirir sorularının cevaplarını paylaştık. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Bu yazımızda merak edilen mesleklerden başka bir tanesi hakkında bilgi verdik. Bu yazıda bahsi geçen meslek ise Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi oldu. Bu mesleği yapan kişiler ayda minimum asgari ücret olan 2 bin 826 TL değerinde maaş almaktadır. Tabi mesleği kaç yıldır yaptığına ve hangi kurumda yaptığına göre ücretler değişmektedir. Maksimum ise 8 bin 900 TL maaş almaktadırlar. Bu işi yapan kişiler hava limanlarında yolcuların daha rahat seyahat edebilmesi için gerekli tüm işlemleri yapmaktadırlar. Pasaport kontrol işleminden yolcu karşılama işlemine kadar birçok görevi yerine getirmektedirler. İşte mesleğe ilişkin merak edilen soruların cevabı…

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi

meslek tanımı nedir?

Bu işi yapan kişiler, tek başlarına ve belli bir zaman dilimi içinde hava limanında gelen ve giden yolcuların bilet ve bagaj işlemlerini, pasaport kontrol etme işlemini, yolcuları uçağa alma indirme işlemlerini, gelen yolcuları karşılama işlemlerini, uçuştan sonra mesaj yollama bunun yanı sıra bagaj işlemlerini yapan kişilerdir. Genelde insanlarla ilgilendikleri için güler yüzle sıcak kanlılıkla işlerini yapan kişilerdir.

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi

2021 yılında ne kadar maaş almaktadır?

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi ayda ortalama 5 bin 800 TL maaş almaktadır. Bu işi yapan kişiler minimum 2 bin 826 TL maaş alırken maksimum ise 8 bin 900 TL maaş almaktadır. Bu işi yapmak isteyen kişiler İŞKUR üzerinden ilgili ilanlara başvurabilmektedir.

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi

olmak için hangi okuldan ve bölümden mezun olunmalıdır?

Bu mesleği icra etmek isteyen kişiler en az ortaöğretim yani lise ve dengi okullardan mezun olmalıdır.

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi

hangi işleri yapmaktadır?

  • Check-In öncesi hazırlık işlemlerini yapmak (gidiş),
  • Yolcuyu karşılama, yolcunun bilet ve pasaport kabul işlemlerini yapma, bagaj kabul işlemlerini yapma, yolcuya seyahat ve     uçuş belgelerini teslim etme, yolcuya uçuş ile ilgli bilgi verme, yolcu manifestosonu hazırlama, yolcu bilgi listesini (PIL)     hazırlama gibi giden yolcunun Check-In işlemlerini yapmak,
  • Boarding araç ve gereçlerini kontrol etmek,
  • Boarding anonsu yapmak,
  • Mesajları göndermek,
  • Trip-file (uçuş dosyası) hazırlamak,
  • Gelen uçakla ilgli mesajları incelemek,
  • Park pozisyonunda hazır bulunmak,
  • Transfer ve transit yolcu işlemlerini yapmak,
  • Gen-Dec'in (Genel Bildirge) ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,
  • Kayıp bagaj ile ilgili işlemleri yapmak,
  • Hasarlı bagaj ile ilgili işlemleri yapmak,
  • Eksilmiş bagaj ile ilgili işlemleri yapmak, vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi

Meslek Ana Grubu nedir?

Bu işi yapan kişilerin meslek ana grubu: Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bahsi geçen meslekle ilgilenen kişilerin meslek alt ana grubu: Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanlarıdır.

Meslek Grubu nedir?

Bu işi icra eden kişilerin meslek grubu ise Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanlarıdır.

Meslek Birim Grubu nedir?

Bu mesleği icra edenlerin meslek birim grubu: Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanlarıdır.

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi

Meslek Kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi mesleğinin meslek kodu 4323.16’dır.

 


Son Güncelleme: 02.11.2021 16:18
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Anahtar Kelimeler:
MaaşHavaLimanıGörevlisi
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