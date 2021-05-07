Hava durumu nasıl olacak? 8 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hava nasıl olacak? Günü yurt geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bulunan mühendisler, gerekli ölçümleri yaparak hava durumunda tahminlerde bulunmaktadır.Hava durumu ölçülürken Türkiye'de 1793 alanda ölçüm gerçekleşmektedir. Kısa süreli tahminler radarlar tarafından yapılmaktadır. Yüksek atmoster gözleminde balon kullanılmaktadır. Türkiye'de bulunan 9 noktada bu balonlar gün içerisinde 2 defa bırakılmaktadır.

Hava durumu ile ilgili daha fazla detaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx#/

Türkiye'de 6 Mayıs günü gerçekleşen yağışın ardından diğer günlerde de yağış olacak mı sorusunu akla getirdi. İlerleyen günlerde havanın mevsim normalleri civarında kalması beklenmektedir. Türkiye’de bazı bölgelerinde 7 Mayıs günü parçalı güneşli olacak. Türkiye genelinde ise hava parçalı bulutlu ve az bulutlu olarak gözükmektedir. Marmara,Akdeniz,İç Anadolu,Ege ,Karadeniz Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin bazı yerlerinde parçalı güneş gözükecek. Mevsim normalleri altında hava durumu pek değişmeyecektir. 8 Mayıs Cumartesinde hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile İç Ege'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu ve yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer bulut ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve yer yer parçalı bulut

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı,

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

BURDUR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer güneşli

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu ve bazı yerlerde yer yer güneşli ve yağış görülebilmektedir.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve yer yer güneşli

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer güneşli

KAYSERİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer güneşli

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve güneşli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve güneşli olması beklenmektedir.

BOLU °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve güneşli

KARABÜK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve güneşli

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve güneşli

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu yer yer güneşli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin güneşli olması beklenmektedir.

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve yer yer güneşli

ÇORUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve güneşli

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu ve yer yer güneş

TRABZON °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve yer yer güneşli

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu batı ve kuzey kesimlerinde güneş gözükebilir.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer güneşli

KARS °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hava açık

MALATYA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer güneşli

VAN °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve yer yer güneşli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu ve yer yer güneşli olması beklenmektedir.

ADIYAMAN °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güneşli

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve yer yer güneşli

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu ve öğleden sonra yer yer parçalı güneşli

MARDİN °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve öğleden sonraa güneşli