Hava durumu nasıl olacak? 8 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hava nasıl olacak? Günü yurt geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bulunan mühendisler, gerekli ölçümleri yaparak hava durumunda tahminlerde bulunmaktadır.Hava durumu ölçülürken Türkiye'de 1793 alanda ölçüm gerçekleşmektedir. Kısa süreli tahminler radarlar tarafından yapılmaktadır. Yüksek atmoster gözleminde balon kullanılmaktadır. Türkiye'de bulunan 9 noktada bu balonlar gün içerisinde 2 defa bırakılmaktadır.
Hava durumu ile ilgili daha fazla detaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx#/
Türkiye'de 6 Mayıs günü gerçekleşen yağışın ardından diğer günlerde de yağış olacak mı sorusunu akla getirdi. İlerleyen günlerde havanın mevsim normalleri civarında kalması beklenmektedir. Türkiye’de bazı bölgelerinde 7 Mayıs günü parçalı güneşli olacak. Türkiye genelinde ise hava parçalı bulutlu ve az bulutlu olarak gözükmektedir. Marmara,Akdeniz,İç Anadolu,Ege ,Karadeniz Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin bazı yerlerinde parçalı güneş gözükecek. Mevsim normalleri altında hava durumu pek değişmeyecektir. 8 Mayıs Cumartesinde hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile İç Ege'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve yer yer parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer bulut ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve yer yer parçalı bulut
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı,
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
BURDUR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer güneşli
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu ve bazı yerlerde yer yer güneşli ve yağış görülebilmektedir.
ANKARA °C, 24°C
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer güneşli
KAYSERİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer güneşli
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve güneşli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve güneşli olması beklenmektedir.
BOLU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve güneşli
KARABÜK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve güneşli
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve güneşli
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu yer yer güneşli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin güneşli olması beklenmektedir.
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve yer yer güneşli
ÇORUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve güneşli
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu ve yer yer güneş
TRABZON °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve yer yer güneşli
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu batı ve kuzey kesimlerinde güneş gözükebilir.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer güneşli
KARS °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hava açık
MALATYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer güneşli
VAN °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve yer yer güneşli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu ve yer yer güneşli olması beklenmektedir.
ADIYAMAN °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güneşli
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve yer yer güneşli
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu ve öğleden sonra yer yer parçalı güneşli
MARDİN °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve öğleden sonraa güneşli