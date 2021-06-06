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Hava durumu nasıl olacak? 6 Haziran 2021 Pazar yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu

6 Haziran 2021 Pazar günü bazı bölgelerde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Haziran ayı itibariyle yurt geneli hava durumu Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Vatandaşlar 6 Haziran 2021 Pazar günü hava durumu nasıl olacak, hava bugün nasıl olacak sorularını araştırıyor. İşte 6 Haziran 2021 Pazar Türkiye genelinde hava durumu...

06 Haziran 2021 Pazar 13:33
Hava durumu nasıl olacak? 6 Haziran 2021 Pazar yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bulunan mühendisler, gerekli ölçümleri yaparak hava durumunda tahminlerde bulunmaktadır. Hava durumu ölçülürken Türkiye'de 1793 alanda ölçüm gerçekleşmektedir. Kısa süreli tahminler radarlar tarafından yapılmaktadır. Yüksek atmosfer gözleminde balon kullanılmaktadır. Türkiye'de bulunan 9 noktada bu balonlar gün içerisinde 2 defa bırakılmaktadır. 

Bugün hava nasıl?

Türkiye'de 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşen yağışın ardından diğer günlerde de yağış olacak mı sorusunu akla getirdi. İlerleyen günlerde havanın mevsim normalleri civarında kalması beklenmektedir. Türkiye’de bazı bölgelerinde 6 Haziran günü parçalı bulutlu olacak. Türkiye genelinde ise hava parçalı bulutlu ve az bulutlu olarak gözükmektedir. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Ege, Karadeniz Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin bazı yerlerinde parçalı güneş gözükecek. Mevsim normalleri altında hava durumu pek değişmeyecektir.

Hava durumu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

6 Haziran 2021 Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şınak çevrelerinde toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI:

İç kesimlerde hissedilir derecede (6-14 derece)olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde azalacağı, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege’nin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 27°C

Az bulutlu

MANİSA 14°C, 28°C

Az bulutlu

MUĞLA 13°C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Toroslar Mevkii’sinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

KONYA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin (Amasya ve Çorum dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık


Son Güncelleme: 06.06.2021 13:33
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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiYağışYağmurKarçığ
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