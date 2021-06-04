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Hava durumu nasıl olacak? 4 Haziran 2021 Cuma yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu

4 Haziran 2021 Cuma günü bazı bölgelerde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Haziran ayı itibariyle yurt geneli hava durumu Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Vatandaşlar 4 Haziran 2021 Cuma günü hava durumu nasıl olacak, hava bugün nasıl olacak sorularını araştırıyor. İşte 4 Haziran 2021 Cuma Türkiye genelinde hava durumu...

04 Haziran 2021 Cuma 12:24
Hava durumu nasıl olacak? 4 Haziran 2021 Cuma yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bulunan mühendisler, gerekli ölçümleri yaparak hava durumunda tahminlerde bulunmaktadır. Hava durumu ölçülürken Türkiye'de 1793 alanda ölçüm gerçekleşmektedir. Kısa süreli tahminler radarlar tarafından yapılmaktadır. Yüksek atmosfer gözleminde balon kullanılmaktadır. Türkiye'de bulunan 9 noktada bu balonlar gün içerisinde 2 defa bırakılmaktadır. 

Bugün hava nasıl?

Türkiye'de 4 Haziran 2021 Cuma günü gerçekleşen yağışın ardından diğer günlerde de yağış olacak mı sorusunu akla getirdi. İlerleyen günlerde havanın mevsim normalleri civarında kalması beklenmektedir. Türkiye’de bazı bölgelerinde 3 Haziran günü parçalı bulutlu olacak. Türkiye genelinde ise hava parçalı bulutlu ve az bulutlu olarak gözükmektedir. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Ege, Karadeniz Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin bazı yerlerinde parçalı güneş gözükecek. Mevsim normalleri altında hava durumu pek değişmeyecektir.

Hava durumu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

4 Haziran 2021 Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şınak çevrelerinde toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde hissedilir derecede (6-14 derece)olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde azalacağı, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğusu ile Edine çevrelerinin yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 22°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 20°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 23°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Göller yöresi ile Antalya çevrelerinin, yarın zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 12°C, 19°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 12°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 10°C, 18°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 8°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 14°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Amasya, Çorum ve Samsun çevrelerinin yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden Orta Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarı öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu,yarın Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu

KARS 6°C, 21°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 23°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


Son Güncelleme: 04.06.2021 12:24
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Hava DurumuAkdenizKaradenizYamur21 Mayıs Cuma
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