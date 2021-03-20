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Hava durumu nasıl olacak? 20 Mart 2021 Cumartesi bugün hava nasıl olacak? Günü yurt geneli hava durumu

20 Mart 2021 Cumartesi günü hava nasıl olacak sorusu merak ediliyor. Vatandaşlar hava durumu nasıl olacak ve Cumartesi yurt genelinde hava durumu nasıl olacak sorularını araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 02:38
Hava durumu nasıl olacak? 20 Mart 2021 Cumartesi bugün hava nasıl olacak? Günü yurt geneli hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde havanın yağmurlu olacağı bildirildi.

İstanbul’da hava sıcaklığının 10 derece, Ankara’da da 10 derece olurken İzmir’de 15 derece olması bekleniyor.

Marmara ve Karadeniz bölgesinde de yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğu kısımlarında kar yağışı beklenirken, İzmir ve çevresinde sağanak yağış etkisini gösterecek. İç kesimlerde özellikle Sivas çevresinde karla karışık yağmur bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenmiyor.

Yurt genelinde rüzgar güneyden eserken, yurt genelinde rüzgar orta şiddette esecek. Marmara bölgesinin tamamında yağışlı bir hava hakim olurken Ege Bölgesinde de Muğla ve çevresinde sağanak yağış etkisini arttıracak. Akdeniz bölgesinde ise özellikle Antalya ve çevresinde sağanak yağış etkili olacak.

İç Anadolu bölgesinin genelinde karla karışık yağmur etkili olacak. Konya ve Kayseri illerinde ise daha çok yağmur etkili olacak. Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Erzurum ve Kars civarında kar yağışı bekleniyor.



Son Güncelleme: 20.03.2021 02:38
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Hava Durumu20 Mart CumartesiKarYağmur
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