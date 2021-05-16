Hava durumu nasıl olacak? 16 Mayıs 2021 Pazar bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bulunan mühendisler, gerekli ölçümleri yaparak hava durumunda tahminlerde bulunmaktadır. Hava durumu ölçülürken Türkiye'de 1793 alanda ölçüm gerçekleşmektedir. Kısa süreli tahminler radarlar tarafından yapılmaktadır. Yüksek atmosfer gözleminde balon kullanılmaktadır. Türkiye'de bulunan 9 noktada bu balonlar gün içerisinde 2 defa bırakılmaktadır.
Bugün hava nasıl?
Türkiye'de 16 Mayıs Pazar günü gerçekleşen yağışın ardından diğer günlerde de yağış olacak mı sorusunu akla getirdi. İlerleyen günlerde havanın mevsim normalleri civarında kalması beklenmektedir. Türkiye’de bazı bölgelerinde 15 Mayıs günü parçalı güneşli olacak. Türkiye genelinde ise hava parçalı bulutlu ve az bulutlu olarak gözükmektedir. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Ege, Karadeniz Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin bazı yerlerinde parçalı güneş gözükecek. Mevsim normalleri altında hava durumu pek değişmeyecektir.
Hava durumu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
16 Mayıs 2021 Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Marmara'nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğusu, Van, Hakkari ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI:İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 16°C, 24°C
Az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 15°C, 28°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 8°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 13°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 34°C
Az bulutlu
ARTVİN 14°C, 33°C
Az bulutlu
SAMSUN 13°C, 22°C
Az bulutlu
TRABZON 14°C, 21°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğusu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 6°C, 25°C
Parçalı bulutlu
AĞRI 6°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 13°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, batısının açıkları 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, açıklarda 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4, öğleden sonra 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, öğleden sonra 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, öğleden sonra 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğleden sonra 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan öğleden sonra güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.