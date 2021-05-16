Hava durumu nasıl olacak? 16 Mayıs 2021 Pazar bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bulunan mühendisler, gerekli ölçümleri yaparak hava durumunda tahminlerde bulunmaktadır. Hava durumu ölçülürken Türkiye'de 1793 alanda ölçüm gerçekleşmektedir. Kısa süreli tahminler radarlar tarafından yapılmaktadır. Yüksek atmosfer gözleminde balon kullanılmaktadır. Türkiye'de bulunan 9 noktada bu balonlar gün içerisinde 2 defa bırakılmaktadır.

Bugün hava nasıl?

Türkiye'de 16 Mayıs Pazar günü gerçekleşen yağışın ardından diğer günlerde de yağış olacak mı sorusunu akla getirdi. İlerleyen günlerde havanın mevsim normalleri civarında kalması beklenmektedir. Türkiye’de bazı bölgelerinde 15 Mayıs günü parçalı güneşli olacak. Türkiye genelinde ise hava parçalı bulutlu ve az bulutlu olarak gözükmektedir. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Ege, Karadeniz Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin bazı yerlerinde parçalı güneş gözükecek. Mevsim normalleri altında hava durumu pek değişmeyecektir.

Hava durumu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

16 Mayıs 2021 Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Marmara'nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğusu, Van, Hakkari ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

RÜZGAR:

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 24°C

Az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 28°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 10°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 8°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 13°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 34°C

Az bulutlu

ARTVİN 14°C, 33°C

Az bulutlu

SAMSUN 13°C, 22°C

Az bulutlu

TRABZON 14°C, 21°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğusu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 25°C

Parçalı bulutlu

AĞRI 6°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 13°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, batısının açıkları 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, açıklarda 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4, öğleden sonra 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, öğleden sonra 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, öğleden sonra 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğleden sonra 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan öğleden sonra güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.