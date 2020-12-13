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Hava çağı nedir, ne demek? 21 25 Aralık 2020 tarihlerinde ne olacak?

Birçok olumsuzlukların meydana geldiği 2020 yılında yeni bir olay daha gündeme atıldı. 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında hangi olayın meydana geleceğini ve bu olayın ardından beklenen hava çağı ne anlama geldiğini haberimizde yer verdik.

13 Aralık 2020 Pazar 14:59
Hava çağı nedir, ne demek? 21 25 Aralık 2020 tarihlerinde ne olacak?
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2020 yılında meydana gelen birçok olumsuz olayın ardından şimdi de 21 Aralık 2020 tarihinde yeni bir felaket senaryosu beklenmeye başlandı. Jüpiter ve Satün’ün büyük kavuşması sonrası yeni bir hava çağı başlaması gündeme geldi.

Cardinal Cosmic Shift olarak bilinen olayda Dünya. Güneş, Merkür, Ay, Satün ve Mars’ın 6000 yılda bir tekrar aynı zamanda aynı hizada olacak olmaları yeni bir değişimin yaşanacağı anlamı yüklenmekte. Geçmişte 2011 ve 2016 yıllarında da aynı olay yaşanmıştı.

Özellikle Jüpiter ve Satün gezegenlerinin kavuşmaları 21 Aralık 2020’de son bulacak. Kış gün dönümü olan 21 Aralık’ta meydana gelecek bu olayın sonrasında elektromanyetik enerjilerin ortay çıkması bekleniyor.

Hava Çağı ne demek?

21 Aralık 2020’de Jüpiter ve Satün’ün büyük kavuşumu sonrasında element değişimi oluyor. 200 yıl süren toprak çağı sonlanıyor. 200 yıl sürecek olan hava çağı başlıyor. Toprak elementi kuzey, hava elementi ise doğudur. Toprak çağında kuzeyde olan güç, hava çağı ile doğuya geçiyor. Toprak çağında Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa gücü elinde bulunduruyordu. Hatta NATO ismiyle dünyaya hükmediyordu. Hava çağının gelmesi ile birlikte güç artık doğu ülkelerine geçiyor. Başta Çin, Rusya, Türkiye ve Hindistan’ın geldiği doğu ülkeleri artık dünyanın merkezinde yer alacak.

Kişisel hayatlarda da yeni bir düzenin başlangıcı olacak.



Son Güncelleme: 13.12.2020 14:59
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Anahtar Kelimeler:
Hava çağıJüpiterSatürn21 Aralık 2020
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