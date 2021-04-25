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Hatay'ın Samandağ ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan sürücü hayatını kaybetti!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Mehmet U. isimli vatandaşın kontrolündeki arazi aracının devrilmesi sonucu altında kalan Mehmet U. isimli vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

25 Nisan 2021 Pazar 22:48
Hatay'ın Samandağ ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan sürücü hayatını kaybetti!
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Hatay ilinin Samandağ ilçesinde Mehmet U. İsimli vatandaş kullandığı ATV’nin kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen ATV’nin altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay Samandağ ilçesine bağlı Yeşilada Mahallesinde yaşandı. Mehmet U. Kontrolündeki arazi aracının devrilerek altında kalması sonucu ağır yaralanan Mehmet U. İsimli vatandaş olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet U. Kaldırıldığı hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:48
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HatayATV KazasıArazi AracıSamandağKaza Haberi
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