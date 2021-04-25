Hatay'ın Samandağ ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan sürücü hayatını kaybetti!

ilininilçesinde Mehmet U. İsimli vatandaş kullandığı ATV’nin kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen ATV’nin altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay Samandağ ilçesine bağlı Yeşilada Mahallesinde yaşandı. Mehmet U. Kontrolündekinın devrilerek altında kalması sonucu ağır yaralanan Mehmet U. İsimli vatandaş olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet U. Kaldırıldığı hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.