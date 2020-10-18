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Hatay'daki yangın bölgesi yakınında 'Ne varsa yansın' yazısı büyük tepki çekti

Geçtiğimiz gün Hatay'da çıkan uzun süren yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınmış ve bir olan alan zarar görmüştü.Yangının olduğu bölgeye yakın alandaki duvarda, 'Ne varsa yansın' yazısı vatandaşlar tarafından tepki çekti.

18 Ekim 2020 Pazar 15:01
Hatay'daki yangın bölgesi yakınında 'Ne varsa yansın' yazısı büyük tepki çekti
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Geçtiğimiz günlerde Hatay Belen'de birden fazla noktada çıkan yangın, havanın rüzgarlı olması sebebiyle İskenderun ve Arsuz'da bazı mahallelerde evlerede sıçramıştı. Ekipleri yoğun ve uzun çalışması sonrasında bölgedeki halkında katkılarıyla yangın bir sonraki gün kontrol altına alınmıştı. Çıkan bu yangını ise Terör örgütü PKK üstlenmiş ve yangınla ile ilgili olarak 2 kişi yakalanmış ve tutuklanmıştı.

YANGIN SONRASI ACI MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Yangının etkili olduğu mahallelerde ve ormanda yangın sonrasında acı manzara ortaya çıkarken, bu bölgedeki bir duvarda yazan yazıda tepkilere neden oldu.

ALÇAKÇA DAVRANIŞ


Bölgede dolaşan vatandaşlar tarafından tespit Belen'de evlerin olduğu kısma uzak bir alanda bulunan duvarda 'Ne varsa yansın' yazısı ise tepkilere yol açtı. Alçakça davranışı kimin yaptığı ekipler tarafından araştırılıyor.

KÖTÜ MANZARA

3 ilçede etkisini gösteren yangın sonrası Hatay'da çevre yolu otoyol bağlantı yollarının bulunduğu yerlerde kötü manzara ortaya çıktı. Canlıların, ağaçların büyük zarar gördüğü yangın sonrası, araçların durmasının yasak olduğu yol kenarında sürücülerin attıkları cam şişeler dikkat çekti.



Son Güncelleme: 18.10.2020 15:01
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Anahtar Kelimeler:
Hatay YangıHatay
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