Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi tutuklandı

Hatay Samandağ’ı İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon ile toplamda 20 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda neticesinde yakalanan 20 şüpheli kişi emniyete götürülerek ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Adliyeye götürülen ve mahkemeye çıkartılan 20 kişiden 7 'si serbest bırakılırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla bırakıldı. Öte yandan şüphelilerden 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Güncelleme: 26.03.2021 00:14