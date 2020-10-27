Hatay'da yangına su taşıyan tanker 13 aracı biçti

Hatay İskenderun'da çıkan yangına müdahaleler sürerken söndürme çalışmalarında görev alan bir tanker yangın bölgesine su taşıma esnasında tankerinin freninin patlaması ile birlikte İskenderun Denizciler Mahallesi'nde yolda bulunan 13 araca çarptı. Araçları biçerek ilerleyen tanker araçları ezerek ancak durabildi.

Gerçekleşen kaza bölgesine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi intikal etti. Kazada yanmaya başlayan araçları itfaiye ekipleri söndürdü.

KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Katliam gibi kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken 1 kişinin ise yaralandığı bilgisi geldi.

MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt kaza olayını duyduğu gibi olay yerine giderek durumu yerinde incelemek istedi.