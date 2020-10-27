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Hatay'da yangına su taşıyan tanker 13 aracı biçti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde devam eden yangın bölgesine su taşıyan bir tankerin freninin patlamasıyla birlikte 13 araç tankerin altında kaldı.Tankerin araçları biçmesiyle birlikte şans eseri kazada 1 kişi yaralandı.

27 Ekim 2020 Salı 19:50
Hatay'da yangına su taşıyan tanker 13 aracı biçti
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Hatay İskenderun'da çıkan yangına müdahaleler sürerken söndürme çalışmalarında görev alan bir tanker yangın bölgesine su taşıma esnasında tankerinin freninin patlaması ile birlikte İskenderun  Denizciler Mahallesi'nde yolda bulunan 13 araca çarptı. Araçları biçerek ilerleyen tanker araçları ezerek ancak durabildi. 

Gerçekleşen kaza bölgesine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi intikal etti. Kazada yanmaya başlayan araçları itfaiye ekipleri söndürdü.


KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Katliam gibi kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken 1 kişinin ise  yaralandığı bilgisi geldi.
MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt  kaza olayını duyduğu gibi olay yerine giderek durumu yerinde incelemek istedi. 



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:50
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Hatayİskenderun
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