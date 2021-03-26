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Hatay'da yağ dolu kamyonet devrilmesiyle 3 kişi yaralandı

Hatay'da yağ yüklü olan bir kamyonet bilinmeyen bir nedenle araziye devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralandı.

26 Mart 2021 Cuma 21:12
Hatay'da yağ dolu kamyonet devrilmesiyle 3 kişi yaralandı
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Hatay’da meydana eğelen olayda edinilen bilgilere göre Reyhanlı Antakya istikametinde gitmekte olan M.Y. idaresindeki bir kamyonet sebebi bilinmeyen bir nedenle şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki araziye devrildi.

Yaşanan kazada kamyonette bulunan H.B ve M.A.G ile araçta bulunan bir diğer kişi ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları hemen hastaneye kaldırırken kamyonetin yağ dolu olması ve yangın çıkma ihtimaline karşı itfaiye ekipler tarafından önlem alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 26.03.2021 21:12
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Anahtar Kelimeler:
HatayKaza
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