Hatay'da tarla sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan adam yaşamını yitirdi!

ilininilçesinde tarlasını sürdüğü traktörün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan Abdulkadir Akın (57) isimli vatandaş hayatını kaybetti. Yaşanan kaza öğle saatlerinde Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesinde meydana geldi. Tarlasını süren Abdülkadir Akın kontrolündeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Abdülkadir Akın’ı gören vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrol sonucunda Abdülkadir Akın isimli vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Abdülkadir Akın’ın cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemelerin sonrasında morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.