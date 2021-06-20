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Hatay'da korkunç kaza! 1 ölü 2 yaralı

Hatay'da bir otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

20 Haziran 2021 Pazar 19:12
Hatay'da korkunç kaza! 1 ölü 2 yaralı
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Hatay'da gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre bir otomobil ile kamyonun feci şekilde çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır bir şekilde yaralandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilerde Halit Gençoğlu'nun kullandığı bir otomobil, Soğuksu mevkiinde Öz buğday kavşağında A.D. idaresindeki bir kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Yaralanan kişiler olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle kapanan yol trafiği araçların çekilmesiyle birlikte normal seyrine döndü. 


Son Güncelleme: 20.06.2021 19:12
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Anahtar Kelimeler:
HatayKaza
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