Hatay'da kontrolü kaybeden bir tır akaryakıt istasyonunun içine daldı

Hatay’da meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Hatay Erzin'de bağlı D-817 karayolu üzerinde gerçekleşti.52 yaşındaki İlhan Ç'nin adlı bir sürücünün kullandığı tır direksiyon hakimiyeti bir anda kaybederek yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonu alanına daldı. Sürücünün kontrol etmekte zorluk çektiği tır alanda bulunan ve park halinde bekleyen bir boş tankere ve ardından duvarlara çarptı.

Yaşanan kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın gerçekleştiği akaryakıt istasyonunda olası patlama ve bir yangın riskine karşı itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan kazanın yaşandığı tır sürücüsü İlhan Ç. hafif bir şekilde yaralandı.