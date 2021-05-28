Hatay'da feci kaza! 2 kardeş hayatını kaybetti

2 kardeşin hayatını kaybettiği acı olay bugün Hatay Arsuz'da yaşandı.

İlçede yaşamını sürdüren Altun ailesinin iki çocuğu olan 17 ve 15 yaşlarındaki Eren ve Yaren Altun, karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken, henüz sürücüsünün ismi belli olmayan bir araç iki kardeşe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan iki kardeş kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan iki kardeş hastanede tedavi altına alındı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Eren ve Yaren kardeşler hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaza bölgesine inceleme yaparken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.