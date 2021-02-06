Hatay’da evinde silah ticareti yapan zanlı yakalandı

Yapılan araştırmalara göre bir süredir bir zanlının Hatay ilçesi içerisinde yer alan evinin bodrum katında silah ticareti yaptığı ortaya çıktı. Yasadışı olarak yürüttüğü bu silah ticareti üzerinden ise zanlının yüklü bir miktarda para kazandığı ortaya çıktı.

Zanlının bodrum katında 156.800 TL ile 2000’e yakın mermi ve birçok çeşit silah bulundu. On altı tabanca ve dört tüfeğe rastlanan aramada bulunan tüm silah ve mermilere el koyuldu. Zanlı şu an emniyette gözaltında tutulmakta.

