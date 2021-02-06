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Hatay’da evinde silah ticareti yapan zanlı yakalandı

Hatay’da silah ticareti yapan zanlı gözaltına alındı. Evinin bodrum katını silah ticareti için kullanan zanlı yakalandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:51
Hatay’da evinde silah ticareti yapan zanlı yakalandı
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Yapılan araştırmalara göre bir süredir bir zanlının Hatay ilçesi içerisinde yer alan evinin bodrum katında silah ticareti yaptığı ortaya çıktı. Yasadışı olarak yürüttüğü bu silah ticareti üzerinden ise zanlının yüklü bir miktarda para kazandığı ortaya çıktı.

 

Zanlının bodrum katında 156.800 TL ile 2000’e yakın mermi ve birçok çeşit silah bulundu. On altı tabanca ve dört tüfeğe rastlanan aramada bulunan tüm silah ve mermilere el koyuldu. Zanlı şu an emniyette gözaltında tutulmakta.



Son Güncelleme: 06.02.2021 12:51
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Anahtar Kelimeler:
HataySilah Ticareti
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