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Hatay'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Hatay'da yaşanan olayda fabrikada çalışan bir kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

06 Şubat 2021 Cumartesi 01:11
Hatay'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
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24 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği elektrik çarpması olayı Hatay'da yaşandı.

Payas ilçesinden yaşayan ve bir fabrikada elektrik personeli olarak görev yapan 24 yaşındaki Mehmet Altan, görevli olduğu saatlerde fabrikada yaşanan elektrik arızasını düzeltmeye çalıştığı esnada ansızın akıma kapıldı.

AKIMA KAPILAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin haber vermesiyle birlikte fabrikaya hemen 112 sağlık personeli yönlendirild. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede akıma kapılan talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeden sonra Altan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ekipler yaşanan olayla ilgili olarak inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 06.02.2021 01:11
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