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Hatay'da bir minibüsün devrilmesiyle 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Defne ilçesinde devrilen minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

14 Mart 2021 Pazar 23:56
Hatay'da bir minibüsün devrilmesiyle 3 kişi yaralandı
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Hatay Defne ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Filiz Usta adlı kişi tarafından kullanılan bir minibüs Antakya-Samandağ Yolu Orhanlı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yol kenarına devrildi.  

Minibüsün devrilmesiyle yaralanan sürücü ile araçta bulunan Selim Usta ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrasında devrilen minibüs kaldırılırken minibüsten etrafa yayılan mazotu temizlenmesi için itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.



Son Güncelleme: 14.03.2021 23:56
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Anahtar Kelimeler:
HatayKaza
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