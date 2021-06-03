Hatay'da askeri araç fabrika duvarına çarptı, 2 kişi şehit oldu

2 kişinin yanarak feci şekilde can verdiği trafik kazası Hayat Kırıkhan arasındaki karayolunda yaşandı.
Hatay Kırıkhan arasındaki karayolunda seyir halinde olan askeri bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
2 kişi yanarak can verdi
Kaza yerine kısa süre içinde gelen itfaiye ekipleri alev alan askeri araca müdahalede bulundu. Kısa süre içinde söndürülen araç içerisinde bulunan 2 kişi ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 2 kişinin şehit olduğu belirledi.
Kaza ile ilgilil olarak soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 03.06.2021 20:13