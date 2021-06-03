Hatay'da askeri araç fabrika duvarına çarptı, 2 kişi şehit oldu

2 kişinin yanarak feci şekilde can verdiği trafik kazası Hayat Kırıkhan arasındaki karayolunda yaşandı.

Hatay Kırıkhan arasındaki karayolunda seyir halinde olan askeri bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

2 kişi yanarak can verdi

Kontrolden çıkan askeri araç yol kenarında bulunan bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle araç aniden alev aldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu hemen ekiplere bildirdi.

Kaza yerine kısa süre içinde gelen itfaiye ekipleri alev alan askeri araca müdahalede bulundu. Kısa süre içinde söndürülen araç içerisinde bulunan 2 kişi ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 2 kişinin şehit olduğu belirledi.

Kaza ile ilgilil olarak soruşturma başlatıldı.