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Hatay'da askeri araç fabrika duvarına çarptı, 2 kişi şehit oldu

Hatay Kırıkhan arasındaki karayolunda mühimmat taşıyan askeri bir araç yolda kontrolden çıktı ve fabrikanın duvarına çarparak durabildi. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yanarak can verdi.

03 Haziran 2021 Perşembe 20:13
Hatay'da askeri araç fabrika duvarına çarptı, 2 kişi şehit oldu
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2 kişinin yanarak feci şekilde can verdiği trafik kazası Hayat Kırıkhan arasındaki karayolunda yaşandı.

Hatay Kırıkhan arasındaki karayolunda seyir halinde olan askeri bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan askeri araç yol kenarında bulunan bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle araç aniden alev aldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu hemen ekiplere bildirdi.

2 kişi yanarak can verdi

Kaza yerine kısa süre içinde gelen itfaiye ekipleri alev alan askeri araca müdahalede bulundu. Kısa süre içinde  söndürülen araç içerisinde bulunan 2 kişi ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 2 kişinin şehit olduğu belirledi.

Kaza ile ilgilil olarak soruşturma başlatıldı.

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 20:13
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Anahtar Kelimeler:
HatayKaza
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