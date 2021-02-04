Hatay'da acı kaza ; 1 ölü, 2 yaralı

Hatay’da bir gencimizi motosiklet kazası nedeni ile kaybettik.

S.A’nın kullandığı motosiklet normal seyrinde iken karşıdan gelen büyük araç ile kafa kafaya geldi. Motosikletin arkasında olan 19 yaşındaki Gamze Cemali’ de S.A. gibi çarpışma sonucu motorsikletin üstünden yola savruldu.

Olay yerinde kamyon şoförü ile S.A. yaralı kurtulurken Gamze Cemali olay yerinde hayatını kaybetti.

Haberi alıp olay yerine gelen Cemali’nin sevenleri sinirlerine hakim olamadı.

Bugün yapılan cenaze töreni Sutaşı Asri Mezarlığı’nda gerçekleşti. 19 yaşındaki genç kızın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

