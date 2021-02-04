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Hatay'da acı kaza ; 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sonucu bir genç hayatını kaybetti. 19 yaşındaki kızın ailesi bugün cenaze törenini gerçekleştirdi.

04 Şubat 2021 Perşembe 15:21
Hatay'da acı kaza ; 1 ölü, 2 yaralı
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Hatay’da bir gencimizi motosiklet kazası nedeni ile kaybettik.

 

S.A’nın kullandığı motosiklet normal seyrinde iken karşıdan gelen büyük araç ile kafa kafaya geldi. Motosikletin arkasında olan 19 yaşındaki Gamze Cemali’ de S.A. gibi çarpışma sonucu motorsikletin üstünden yola savruldu.

 

Olay yerinde kamyon şoförü ile S.A. yaralı kurtulurken Gamze Cemali olay yerinde hayatını kaybetti.

 

Haberi alıp olay yerine gelen Cemali’nin sevenleri sinirlerine hakim olamadı.

 

Bugün yapılan cenaze töreni Sutaşı Asri Mezarlığı’nda gerçekleşti. 19 yaşındaki genç kızın yakınları gözyaşlarını tutamadı.



Son Güncelleme: 04.02.2021 15:21
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Anahtar Kelimeler:
HatayMotosiklet KazasıGamze Cemali
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