İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Juventus, Higuain ile yolları ayırdı!
Juventus, Higuain ile yolları ayırdı!
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikat lideri Şağban'ın ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan...
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı...

Hatay’da 7 araç birbirine girdi! Kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Akşam saatlerinde Hatay Reyhanlı arasındaki karayolunda meydana gelen 7 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1 kişi hayatının kaybetti , 6 kişi ise yaralandı.

18 Eylül 2020 Cuma 00:02
Hatay’da 7 araç birbirine girdi! Kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı
Takip Et:

7 aracın birbirine girdiği üzücü trafik kazası Hatay Reyhanlı arasında ki karayolunda meydana geldi.

Gün içinde karayolunda seyir halinde olan araçlardan birisinin kontrolünü kaybetmesiyle birlikte karayolunda hareket halinde olan tam 7 araç zincirleme birbirine çarptı. Olayın gören çevredeki diğer vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.


Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede kazaya karışan 7 araçtan birisi olan ticari araç içinde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer araçlarda bulunan ve içlerinde askeri personel olduğu öğrenilen toplam 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. İçlerinden askeri personel olan Y.Y isimli kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Öte yandan meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin asteğmen olduğu öğrenildi.

Jandarma zincirleme kaza ile ilgili olarak araştırma ve soruşturmasını sürdürüyor.



Son Güncelleme: 18.09.2020 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HatayReyhanlı KazaZincirleme Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Niğde'de feci trafik kazası! Araç ikiye bölündü
Niğde'de feci trafik kazası! Araç ikiye bölündü
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten ayrıldı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten ayrıldı
Eski başhekim yardımcısı otoparkta başından vurulmuş halde bulundu
Eski başhekim yardımcısı otoparkta başından vurulmuş halde bulundu
Korona can almaya devam ediyor! 9 yaşındaki kız korona'dan hayatını kaybetti
Korona can almaya devam ediyor! 9 yaşındaki kız korona'dan hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da araç altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da araç altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cübbeli Ahmet Hoca at eti konusuna açıklık getirdi! Bu iftira ve yalandan ibarettir!
Cübbeli Ahmet Hoca at eti konusuna açıklık getirdi! Bu iftira ve yalandan ibarettir!

Popüler Haberler

Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Hırdavat dükkanı için bayilik veren firmalar 2020
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2020 torun bakım parası şartları
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2020
Türk telekom 10 gb internet nasıl yapılır? 2020
Seksenler dizisinin Butik Ali'ı Hakan Bulut'un hayat hikayesi!
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
İstenmeyen sms için şikayet nasıl yapılır? 2020
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nedir?
Google Stadia’da hangi oyunlar var? Google Stadia Lansman oyunları
Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında ve nereli?
2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ve MTV artış oranları
Canevim Sezgin kimdir?Gerçek İsmi nedir? Tolga Evren Dizideki rolü ne? Öldü mü, ayrıldı mı?
N11 Sitesi çöktü mü? N11 indirimleri ne kadar sürecek? N11 11.11 indirimli ürünler kampanyası
Güncel gümüş fiyatları 18 Eylül 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2020 Agi hangi şartlarda ödenir?
BİM 18 Eylül 2020 Cuma aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Eylül 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Makedonya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Makedonya asgari ücret fiyatları
Malta yaşam şartları nasıl? 2020 Malta asgari ücretleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.