Hatay’da 7 araç birbirine girdi! Kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

7 aracın birbirine girdiği üzücü trafik kazası Hatay Reyhanlı arasında ki karayolunda meydana geldi.

Gün içinde karayolunda seyir halinde olan araçlardan birisinin kontrolünü kaybetmesiyle birlikte karayolunda hareket halinde olan tam 7 araç zincirleme birbirine çarptı. Olayın gören çevredeki diğer vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede kazaya karışan 7 araçtan birisi olan ticari araç içinde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer araçlarda bulunan ve içlerinde askeri personel olduğu öğrenilen toplam 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. İçlerinden askeri personel olan Y.Y isimli kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Öte yandan meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin asteğmen olduğu öğrenildi.

Jandarma zincirleme kaza ile ilgili olarak araştırma ve soruşturmasını sürdürüyor.

