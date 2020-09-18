Hatay’da 7 araç birbirine girdi! Kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

7 aracın birbirine girdiği üzücü trafik kazası Hatay Reyhanlı arasında ki karayolunda meydana geldi.
Gün içinde karayolunda seyir halinde olan araçlardan birisinin kontrolünü kaybetmesiyle birlikte karayolunda hareket halinde olan tam 7 araç zincirleme birbirine çarptı. Olayın gören çevredeki diğer vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Öte yandan meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin asteğmen olduğu öğrenildi.
Jandarma zincirleme kaza ile ilgili olarak araştırma ve soruşturmasını sürdürüyor.
Son Güncelleme: 18.09.2020 00:02