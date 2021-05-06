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Hatay Kırıkhan'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde internet üzeerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında belirlenen 23 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlar sonucunda 21 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda yasa dışı bahise yönelik ekipmanlara el konuldu.

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:04
Hatay Kırıkhan'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı!
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı polis ekipleri tarafından yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıhan ilçesinde intenet ortamında yasa dışı şekilde bahis oynattıklarını belirledikleri kişilere yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda polis memurunun katılım sağladığı operasyon kapsamında 23 adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda ikametlerinde yakalanan 21 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürülerek, sorguları yapılmak üzere emniyete sevk edildiler. Polis ekipleri tarafından baskın düzenlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalar sonucunda, 30 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 10 adet hard disk, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca ile 25 bin TL ele geçirdi.

İşte yasa dışı bahis operasyonuna ait bazı görüntüler;




Son Güncelleme: 06.05.2021 23:04
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Anahtar Kelimeler:
HatayKırıkhanYasa Dışı Bahis OperasyonuSiber Suçlarla Mücadele
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