İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Hatay askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik yaşı gelmiş her birey askere gitmekle yükümlüdür. Askerde iletişimin sağlanması ise normal hayattakinden biraz farklıdır. Askere giden bireyin kesinlikle mobil veri özelliği ve kamerası olmayan bir telefon götürmek şartı vardır. İnternet kullanımı, kamerası, müzik veya herhangi bir özelliği bulunan telefonları kullanmak yasaktır.

14 Ocak 2021 Perşembe 15:08
Hatay askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Takip Et:

Askerlik yaşı gelmiş her birey askere gitmekle yükümlüdür. Askerde iletişimin sağlanması ise normal hayattakinden biraz farklıdır. Askere giden bireyin kesinlikle mobil veri özelliği ve kamerası olmayan bir telefon götürmek şartı vardır. İntenet kullanımı, kamerası, müzik veya herhangi bir özelliği bulunan telefonları kullanmak yasaktır.

ANTAKYA ASKERLİK ŞUBESİ        

Adres: Kışla Saray Mah. 1. Şube Sokak Antakya/HATAY

Tel: 0.326.214 62 64

Faks: 0.326.214 22 32

antakya_as_sb@msb.gov.tr

ALTINÖZÜ ASKERLİK ŞUBESİ      

Adres: Kışla Saray Mah. 1. Şube Sokak Antakya/HATAY

Tel: 0.326.214 62 64

Faks: 0.326.214 22 32

antakya_as_sb@msb.gov.tr

BELEN ASKERLİK ŞUBESİ 

             

Adres: Pınarbaşı Mah. Pınarbaşı Cad.  İskenderun/HATAY

Tel: 0.326. 613 36 41

Faks: 0.326.614 35 05

iskenderun_as_sb@msb.gov.tr

DÖRTYOL ASKERLİK ŞUBESİ    

    

Adres: Kışlalar Mah. İstasyon Cad. No:93 Dörtyol/HATAY

Tel: 0.326.712 16 44

Faks: 0.326.712 23 35

dortyol_as_sb@msb.gov.tr

ERZİN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kışlalar Mah. İstasyon Cad. No:93 Dörtyol/HATAY

Tel: 0.326.712 16 44

Faks: 0.326.712 23 35

dortyol_as_sb@msb.gov.tr

HASSA ASKERLİK ŞUBESİ    

          

Adres: Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. Kaymakamlık Binası Zemin Kat No:152 Kırıkhan/HATAY

Tel: 0.326.344 63 33

Faks: 0.326.344 44 55

kirikhan_as_sb@msb.gov.tr

İSKENDERUN ASKERLİK ŞUBESİ 

Adres: Pınarbaşı Mah. Pınarbaşı Cad.  İskenderun/HATAY

Tel: 0.326. 613 36 41

Faks: 0.326.614 35 05

iskenderun_as_sb@msb.gov.tr

KIRIKHAN ASKERLİK ŞUBESİ      

 

Adres: Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. Kaymakamlık Binası Zemin Kat No:152 Kırıkhan/HATAY

Tel: 0.326.344 63 33

Faks: 0.326.344 44 55

kirikhan_as_sb@msb.gov.tr

KUMLU ASKERLİK ŞUBESİ         

   

Adres: Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. Kaymakamlık Binası Zemin Kat No:152 Kırıkhan/HATAY

Tel: 0.326.344 63 33

Faks: 0.326.344 44 55

kirikhan_as_sb@msb.gov.tr

REYHANLI ASKERLİK ŞUBESİ    

   

Adres: Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. Kaymakamlık Binası Zemin Kat No:152 Kırıkhan/HATAY

Tel: 0.326.344 63 33

Faks: 0.326.344 44 55

kirikhan_as_sb@msb.gov.tr

SAMANDAĞ ASKERLİK ŞUBESİ  

Adres: Sivas Şehitleri Cad. Hükümet Konağı Binası. Kat.2 Samandağ/HATAY

Tel: 0.326.512 15 59

Faks: 0.326.512 68 31

samandag_as_sb@msb.gov.tr

YAYLADAĞI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kışla Saray Mah. 1. Şube Sokak Antakya/HATAY

Tel: 0.326.214 62 64

Faks: 0.326.214 22 32

antakya_as_sb@msb.gov.tr



Son Güncelleme: 14.01.2021 15:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HatayAskerlik şubesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci ve yapımcı Sevim Gözay hayatını kaybetti
Gazeteci ve yapımcı Sevim Gözay hayatını kaybetti
Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgilisi cezaevinde intihar etti
Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgilisi cezaevinde intihar etti
Mutasyon geçirmiş virüs o ilimizde görüldü!
Mutasyon geçirmiş virüs o ilimizde görüldü!
Aynı kızı iki aile birden istedi, Nişan için gelin evine gidilince olanlar oldu!
Aynı kızı iki aile birden istedi, Nişan için gelin evine gidilince olanlar oldu!
İnşaattan 2 bin yıllık mezar taşı çıktı
İnşaattan 2 bin yıllık mezar taşı çıktı
Gençlere anket tuzağı! İcralık oldular
Gençlere anket tuzağı! İcralık oldular

Popüler Haberler

Hatay askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
En güvenli mesajlaşma uygulaması hangisi? Anlık mesajlaşma programları ve güven oranları
Türk Telekom Sil Süpür neden yok, neden çıkmıyor?
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Alımlar ne zaman başlayacak?
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Spor kıyafeti alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
Engelli raporu nasıl alınır? 2021 Engelli raporu sorgulaması işlemleri
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Ptt kargo cumartesi günleri dağıtım yapıyor mu? 2021 Ptt kargo cumartesi kaça kadar çalışıyor?
Aile hekimi doktoru nasıl öğrenilir? 2020 Aile hekimi doktoru sorgulama
Kuruluş Osman neden yok, bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Gel Hemşerim yarışması ne zaman başlayacak? Yarışma formatı ve sunucusu
Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sgk borçlanma çeşitleri
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesinde başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesi yayınlandı!
Rüyada yılan görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada yılan görmek rüyasının tabiri
İSKİ barajlar doldu mu? İstanbul barajları doluluk oranları kaç oldu?
Askerde namaz kılmak serbest mi?
Nakdi ücret destek zammı ne kadar oldu? Şubat ücretsiz maaş izni ödemesi ne kadar oldu? Nakdi ücret destek ödemeleri ne zaman bitecek?
Tekirdağ askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
AVM'ler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Hafta sonu AVM'ler açık mı, kapalı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.