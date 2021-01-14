Hatay askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik yaşı gelmiş her birey askere gitmekle yükümlüdür. Askerde iletişimin sağlanması ise normal hayattakinden biraz farklıdır. Askere giden bireyin kesinlikle mobil veri özelliği ve kamerası olmayan bir telefon götürmek şartı vardır. İntenet kullanımı, kamerası, müzik veya herhangi bir özelliği bulunan telefonları kullanmak yasaktır.
ANTAKYA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Kışla Saray Mah. 1. Şube Sokak Antakya/HATAY
Tel: 0.326.214 62 64
Faks: 0.326.214 22 32
antakya_as_sb@msb.gov.tr
ALTINÖZÜ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Kışla Saray Mah. 1. Şube Sokak Antakya/HATAY
Tel: 0.326.214 62 64
Faks: 0.326.214 22 32
antakya_as_sb@msb.gov.tr
BELEN ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Pınarbaşı Mah. Pınarbaşı Cad. İskenderun/HATAY
Tel: 0.326. 613 36 41
Faks: 0.326.614 35 05
iskenderun_as_sb@msb.gov.tr
DÖRTYOL ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Kışlalar Mah. İstasyon Cad. No:93 Dörtyol/HATAY
Tel: 0.326.712 16 44
Faks: 0.326.712 23 35
dortyol_as_sb@msb.gov.tr
ERZİN ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Kışlalar Mah. İstasyon Cad. No:93 Dörtyol/HATAY
Tel: 0.326.712 16 44
Faks: 0.326.712 23 35
dortyol_as_sb@msb.gov.tr
HASSA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. Kaymakamlık Binası Zemin Kat No:152 Kırıkhan/HATAY
Tel: 0.326.344 63 33
Faks: 0.326.344 44 55
İSKENDERUN ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Pınarbaşı Mah. Pınarbaşı Cad. İskenderun/HATAY
Tel: 0.326. 613 36 41
Faks: 0.326.614 35 05
iskenderun_as_sb@msb.gov.tr
KIRIKHAN ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. Kaymakamlık Binası Zemin Kat No:152 Kırıkhan/HATAY
Tel: 0.326.344 63 33
Faks: 0.326.344 44 55
kirikhan_as_sb@msb.gov.tr
KUMLU ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. Kaymakamlık Binası Zemin Kat No:152 Kırıkhan/HATAY
Tel: 0.326.344 63 33
Faks: 0.326.344 44 55
kirikhan_as_sb@msb.gov.tr
REYHANLI ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. Kaymakamlık Binası Zemin Kat No:152 Kırıkhan/HATAY
Tel: 0.326.344 63 33
Faks: 0.326.344 44 55
kirikhan_as_sb@msb.gov.tr
SAMANDAĞ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Sivas Şehitleri Cad. Hükümet Konağı Binası. Kat.2 Samandağ/HATAY
Tel: 0.326.512 15 59
Faks: 0.326.512 68 31
samandag_as_sb@msb.gov.tr
YAYLADAĞI ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Kışla Saray Mah. 1. Şube Sokak Antakya/HATAY
Tel: 0.326.214 62 64
Faks: 0.326.214 22 32
antakya_as_sb@msb.gov.tr