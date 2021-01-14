Hatay askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik yaşı gelmiş her birey askere gitmekle yükümlüdür. Askerde iletişimin sağlanması ise normal hayattakinden biraz farklıdır. Askere giden bireyin kesinlikle mobil veri özelliği ve kamerası olmayan bir telefon götürmek şartı vardır. İntenet kullanımı, kamerası, müzik veya herhangi bir özelliği bulunan telefonları kullanmak yasaktır.

ANTAKYA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kışla Saray Mah. 1. Şube Sokak Antakya/HATAY

Tel: 0.326.214 62 64

Faks: 0.326.214 22 32

antakya_as_sb@msb.gov.tr

ALTINÖZÜ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kışla Saray Mah. 1. Şube Sokak Antakya/HATAY

Tel: 0.326.214 62 64

Faks: 0.326.214 22 32

antakya_as_sb@msb.gov.tr

BELEN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Pınarbaşı Mah. Pınarbaşı Cad. İskenderun/HATAY

Tel: 0.326. 613 36 41

Faks: 0.326.614 35 05

iskenderun_as_sb@msb.gov.tr

DÖRTYOL ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kışlalar Mah. İstasyon Cad. No:93 Dörtyol/HATAY

Tel: 0.326.712 16 44

Faks: 0.326.712 23 35

dortyol_as_sb@msb.gov.tr

ERZİN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kışlalar Mah. İstasyon Cad. No:93 Dörtyol/HATAY

Tel: 0.326.712 16 44

Faks: 0.326.712 23 35

dortyol_as_sb@msb.gov.tr

HASSA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. Kaymakamlık Binası Zemin Kat No:152 Kırıkhan/HATAY

Tel: 0.326.344 63 33

Faks: 0.326.344 44 55

İSKENDERUN ASKERLİK ŞUBESİ

kirikhan_as_sb@msb.gov.tr

Adres: Pınarbaşı Mah. Pınarbaşı Cad. İskenderun/HATAY

Tel: 0.326. 613 36 41

Faks: 0.326.614 35 05

iskenderun_as_sb@msb.gov.tr

KIRIKHAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. Kaymakamlık Binası Zemin Kat No:152 Kırıkhan/HATAY

Tel: 0.326.344 63 33

Faks: 0.326.344 44 55

kirikhan_as_sb@msb.gov.tr

KUMLU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. Kaymakamlık Binası Zemin Kat No:152 Kırıkhan/HATAY

Tel: 0.326.344 63 33

Faks: 0.326.344 44 55

kirikhan_as_sb@msb.gov.tr

REYHANLI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. Kaymakamlık Binası Zemin Kat No:152 Kırıkhan/HATAY

Tel: 0.326.344 63 33

Faks: 0.326.344 44 55

kirikhan_as_sb@msb.gov.tr

SAMANDAĞ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Sivas Şehitleri Cad. Hükümet Konağı Binası. Kat.2 Samandağ/HATAY

Tel: 0.326.512 15 59

Faks: 0.326.512 68 31

samandag_as_sb@msb.gov.tr

YAYLADAĞI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kışla Saray Mah. 1. Şube Sokak Antakya/HATAY

Tel: 0.326.214 62 64

Faks: 0.326.214 22 32

antakya_as_sb@msb.gov.tr