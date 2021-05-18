Hatay Altınözü'nde tarım aracı şarampolden yuvarlandı: 3 yaralı!

Hatay’ın Altınözü ilçesinde seyir halinde giderken şarampole devrilen tarım aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Sinan Deniz Elmacıoğlu kontrolündeki halk arasında “pat pat” olarak adlandırılan tarım aracı Altınözü-Antakya kara yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Yaşanan kazada sürücü ile beraber yolculuk eden Mehmet Elmacıoğlu ve Cuma Irmakoğlu kazada yaralandı. Yaşanan kazanın ihbar edilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;