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Hatalı sollama yapan araç iki TIR'ın arasında kaldı!

Balıkesir'de hatalı sollama yaptığı öne sürülen bir araç iki TIR'ın arasında kaldı. Kaza sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsünün feci şekilde verdiği belirlendi.

14 Mart 2021 Pazar 15:09
Hatalı sollama yapan araç iki TIR'ın arasında kaldı!
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesi sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. İlçedeki organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada seyir halinde ilerleyen 10 D 9166 plakalı bir otomobil önünde ilerleyen TIR'ı geçmek istedi. 

Hatalı sollama yaptığı belirlenen otomobil TIR'ı geçerken yol kenarında park halindeki duran TIR ile hareket halindeki TIR'ın arasında kaldı. TIR'ların arasına sıkışan otomobil hurda yığınına dönerken, sürücüsü araç içinde sıkıştığı belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde feci şekilde sıkışan sürücü S.K.'nin olay yerine hayatını kaybettiğini belirlediler. S.K.'nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 14.03.2021 15:09
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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirHatalı SollamaIki TırKaza
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