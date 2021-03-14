Hatalı sollama yapan araç iki TIR'ın arasında kaldı!

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. İlçedeki organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada seyir halinde ilerleyen 10 D 9166 plakalı bir otomobil önünde ilerleyen TIR'ı geçmek istedi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde feci şekilde sıkışan sürücü S.K.'nin olay yerine hayatını kaybettiğini belirlediler. S.K.'nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 14.03.2021 15:09