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Hastanede kan donduran tecavüz olayı! 75 yaşındaki kadın tecavüz sonrası kan kaybından yaşamını yitirdi

İngiltere'de 75 yaşındaki kadın felçli olduğu için tedavi altında olduğu hastanede bir görevli tarafından tecavüze uğradı. Talihsiz kadının tacizden nedeniyle cinsel organında yırtılmanın meydana gelmesi sonucu aşırı kan kaybı yaşayarak vefat ettiği belirlendi.

11 Mayıs 2021 Salı 17:53
Hastanede kan donduran tecavüz olayı! 75 yaşındaki kadın tecavüz sonrası kan kaybından yaşamını yitirdi
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İngiltere'de 75 yaşında olan felçli kadın Valerie Kneale , Blackpool Victoria hastanesinde tedaviye alındı. Hastanede durumu aniden ağırlaşan yaşlı kadın yaşamını yitirdi. Ancak talihsiz kadının ölümüyse şüpheli olarak kayıtlarda yerini aldı.

Yapılan otopsi sonucunda Valerie'nin hastanede bulunduğu rahatsızlıktan dolayı yaşamını yitirmediği belirlendi. Polis ekipleri bunun üzerine inceleme için harekete geçti.

Tam olarak görevi ne olduğu söylenmeyen bir hastane personelinin Valerie'yi taciz etmesinin ardından öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı.

İlk patojolik verilere göre, Valerie'nin cinsel organında tecavüz nedeniyle yırtılma yaşandı ve yaşlı kadın yırtılma sonrasında aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin tutuklanan şahıs kefaletle serbest kaldı.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 17:53
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Anahtar Kelimeler:
TecavüzHastaneGörevliBlackpool Victoria HastanesiIngiltere
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