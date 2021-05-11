Hastanede kan donduran tecavüz olayı! 75 yaşındaki kadın tecavüz sonrası kan kaybından yaşamını yitirdi

İngiltere'de 75 yaşında olan felçli kadın Valerie Kneale , Blackpool Victoria hastanesinde tedaviye alındı. Hastanede durumu aniden ağırlaşan yaşlı kadın yaşamını yitirdi. Ancak talihsiz kadının ölümüyse şüpheli olarak kayıtlarda yerini aldı.

Yapılan otopsi sonucunda Valerie'nin hastanede bulunduğu rahatsızlıktan dolayı yaşamını yitirmediği belirlendi. Polis ekipleri bunun üzerine inceleme için harekete geçti.

Tam olarak görevi ne olduğu söylenmeyen bir hastane personelinin Valerie'yi taciz etmesinin ardından öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı.

İlk patojolik verilere göre, Valerie'nin cinsel organında tecavüz nedeniyle yırtılma yaşandı ve yaşlı kadın yırtılma sonrasında aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin tutuklanan şahıs kefaletle serbest kaldı.