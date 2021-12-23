Hastane sekreteri şikayetleri nereye yapılır?

Sağlık Bakanlığı ‘na bağlı olan bütün hastane ve sağlık kurumlarında tedavi gören ya da hizmet alan vatandaşlara yaşadıkları olumsuz durumlar karşısında şikayet imkanı sunulmaktadır. Hastanede çalışanlar için şikayet yolu açılmıştır. Hastane sekreteri nereye şikayet edilmektedir, sağlık hizmetleri ile ilgili sorunlar, hastanede çalışan görevliler ile doktorlar için şikayet yolları nelerdir, SABİM şikayet hattı nedir, Sağlık Bakanlığı şikayet hattı ile başvuru şekli nedir? Ambulans şikayet, doktor ve hastane şikayet hattı gibi merak edilenleri sizin için araştırdık ve haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik.

Sağlık hizmetleri şikayet hattı 7 / 24 saat hizmetinizdedir!

Sağlık çalışanı ya da hastane sekreteri olan bütün kurum ve kişiler ile ilgili herhangi bir sorun yaşadığınız zaman Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine derhal müracaat edebilme imkanına sahipsiniz. İstediğiniz zaman herhangi bir telefon aracılığı ile aldığınız sağlık hizmetinden memnun kalmadığınız durumda ALO 184 SABİM hattını arayabilirsiniz. Şikayetçi olan kişi yalnızca kendi adına başvuru, her türlü şikayet, istek taleplerini iletebilmektedir. Onun dışında yapılan başvurular ise kabul edilmemektedir. Başvuru yeri ise yalnızca 184 numaralı hattır. 7 gün 214 saat boyunca arayabilirsiniz. SABİM ‘e telefon ile bağlanarak şikayetler iletilmektedir, aynı zamanda posta yolu ile de herhangi bir başvuruda bulunulmamaktadır. Şikayet anında size sesli yanıt sistemi ile vatandaş temsilcisi yardımcı oluyor. Canlı destek hattına sabim.gov.tr adresinde yer alan başvuru formundan da ulaşabilirsiniz.

Hastane sekreteri şikayet yolları nelerdir? ( doktor, aile hekimi )

Herhangi bir sebepten dolayı sağlık çalışanlarını davranışlarında yaşanan olumsuz olaylar nedeni ile hastane, doktor, aile hekimi, hastane sekreteri ve diğer bütün sağlık çalışanlarını şikayet edebilirsiniz. Bunun için de birçok yöntem vardır. Peki, hastane sekreteri nereye şikayet edilmektedir?

Cimer şikayet hattı 112

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olarak hizmette bulunan Cimer aracılığı ile yaşamış olduğunuz sorunları anında bilgilendirebilirsiniz. Cimer üzerinden yapılan şikayetler buraya yönlendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı resmi intenet sayfasında yer alan başvuru formunu doldurarak veya ALO 112 acil çağrı merkezi hattı ile de şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.

SMS ile Whatsapp şikayetleri nasıl yapılmaktadır?

Sağlık Bakanlığına ait olan Whatsapp şikayet numarası 0541 888 0184 ‘tür. Sağlık Bakanlığı iletişim merkezlerine bu numara üzerinden SMS yolu ile veya Whatsapp aracılığı ile şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi olan SABİM tarafından yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında kurulan ve mesaj yolu ile de vatandaşlara hizmet verilecek olan ‘’ SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı ‘’ hizmete sunulmuştur.

E – mail yolu ile şikayet

SABİM şikayet hattı ALO 184

Bakanlığın e – posta başvuru yolu,adresine mail olarak göndererek hastane sekreteri, aile hekimi, doktorlar hakkında ki bütün şikayetlerinizi anında iletebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ALO 184 hattı, bütün hastane sekreterleri, aile hekimleri, doktorlar ve sağlık personelleri için hizmet vermeye başlamıştır. Tedavi gördüğünüz hastane veya herhangi bir sağlık çalışanı hakkında şikayette bulunmak istediğiniz zaman ilgili hastanenin hastane şikayet hattı vardır. Sağlık Bakanlığı şikayet dilekçesi olmayan sağlık merkezleri ile ilgili yapacağınız şikayet ve önerilerinizi CİMER veya SABİM üzerinden de iletebilirsiniz.

Hastane çalışanını şikayet etme konuları nelerdir?

Hastane personellerinden doktor ile aile hekimleri de dahil olmak üzere sekreterler, hemşireler görev ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinde, ilgili kurumlara vatandaşların şikayette bulunma hakları vardır. Hastane çalışanlarını şikayet edebileceğiniz konular ise şu şekildedir;

Doktor randevularının çözüme kavuşturulmadığı durumlar

Personelin sağlıklı bir şekilde iletişim kuramaması

Hastaya karşı yapılan hakaretler ile saygısız davranışlarda bulunma hali

Hasta ilaç raporlarının yazılmaması

Sağlık hizmetlerinin eksik bir şekilde verilmesi veya hatalı bir şekilde verilmesi

Hasta olan vatandaşın personel tarafından dinlenmemesi veya hastaya karşı olan kötü tutumları

Randevu ile vizite saatlerinde oluşan hatalar ve yanlış yönlendirmeler

Verilen ilaçların eksik olarak hastaya anlatılması

Acil sağlık hizmetlerinde yanlış ya da eksik müdahale edilmesi vb. bütün olumsuz durumlar için Sağlık Bakanlığı şikayet yolları açıktır.

SABİM şikayet hattı ALO 184

Aile hekimleri, aile sağlığı merkezleri ile diğer bütün sağlık kuruluşları ile ilgili olan bütün olumlu veya olumsuz görüşler için ALO 184 şikayet hattı yani SABİM şikayet başvuruları için sürekli olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Sabim hattını kullanarak olumsuz olan durumları bildirebilmek için;

ALO 184 numaralı şikayet hattını arayarak ya da şahsen kuruma gidip başvuruda bulunarak sağlık çalışanları hakkında olan olumsuz durumları bildirebilirsiniz ve bunun için bir çözüm bulunmasını rica edebilirsiniz.

SABİM 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlara hizmet vermektedir.

184 numaralı hat ile yapılan bildirimlerin hepsi ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine iletilmektedir ve konu ile ilgili olarak gerekli olan bütün işlemler başlatılmaktadır.

Aradığınız numaradan yapmış olduğunuz açıklamalar hakkında ki sonuçlar ise çözümlendikten sonra şikayette bulunan kişiye iletilmektedir.

184 numaralı hat dışında hastane hakkında ki görüşler, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hastane çalışanı şikayet mail bağlantısı olan sabim@saglik.gov.tr adresine mail olarak şikayet edilecek olan konunun da belirtilmesi ile şahsen başvuruda bulunulabilmektedir.

adresine mail olarak şikayet edilecek olan konunun da belirtilmesi ile şahsen başvuruda bulunulabilmektedir. Müracaatlar ise şahsen olmalıdır ve normal posta yolu ile yapılan açıklamalar hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır.

CİMER şikayet hattı ( ihbar ) nedir?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olan CİMER, vatandaşların hastane sekreterleri hakkında ki şikayetleri ve bütün hastane şikayetlerinin anında iletilebileceği bir ihbar hattı olarak hizmet vermektedir. Cimer ile yapılacak olan bütün görüşler;

Cimer resmi sitesi üzerinden kimlik bilgileriniz ile birlikte ya da e – devlet sistemine giriş yaparak ilgili olan form doldurulur ve başvuru ihbar hattına iletilir.

İlgili olan formda yer alan kimlik detay bilgileri, başvuru detayları belirtilerek onaylanmış olan e – posta adresiniz ile birlikte başvurunuz da tamamlanmış olur. İlgili form ekranından da başvuru sorgulama işlemleri kolaylıkla yapılabilmektedir.

Başvuru sonuçları ise onaylanan mail adresinize iletilecektir.

Online başvurular haricinde ki ALO 150 doğrudan Cumhurbaşkanlığı hattı ya da 0312 525 5555 olan sabit numaralar üzerinden de CİMER ihbar hatlarına dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığına şikayette bulunulduğu zaman ne oluyor?

Hastane veya sağlık çalışanı hakkında çeşitli birçok yoldan bir tanesi ile bile olumsuz bir görüş bildirildiği zaman, söz konusu olan şikayet nedenleri ile beraber araştırılmaya başlanmaktadır. Mesela, Sağlık Bakanlığı şikayet hattına İzmir için şikayette bulunulduğunu farz edelim. Yapmış olduğunuz açıklamada belirttiğiniz konular detaylı bir şekilde araştırılmaya başlanır. Gerekli görüldüğü takdirde göz ile bizzat tespit edebilmek adına şikayet konusu olan çalışanın hizmet verdiği merkeze ekipler tarafından bizzat kontrol amaçlı olarak gidilmektedir. Açıklamada belirtilmiş olan yargıların doğruluğu ispatlanırsa da ilgili yetkililer tarafından belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde uyarı ya da yaptırım uygulanmaktadır.