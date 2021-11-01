Hastane hizmetlisi; hasta odaları ile muayene odalarını düzenlemek, hasta bakımı ve hasta ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak ve hasta ile ekipmanların nakil işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip olan nitelikli kişiler olarak bilinmektedir. Peki, hastane hizmetlisinin görev tanımı nedir? Hastane hizmetlisi ne kadar maaş alıyor? Hastane hizmetlisi olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekiyor? Hastane hizmetlisi olarak çalışmak için hangi belgelere sahip olmak gerekiyor? sorularının cevaplarını siz değerli okurlarımız için araştırdık ve haberimizde yer verdik. İşte karşınızda hastane hizmetlileri ile ilgili merak edilenler..

Hastane hizmetlisi ne demek?

Hastane hizmetlisi; hasta odaları ile muayene odalarını düzenlemek, hasta bakımı ve hasta ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak ve hasta ile ekipmanların nakil işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip olan nitelikli kişiler olarak bilinmektedir.

Hastane hizmetlisi ne kadar maaş alıyor?

Hastane hizmetlisi olarak çalışan bir kişinin ayda almış olduğu ortalama maaş miktarı 3.060 TL ‘dir. Hastane hizmetlisi olarak çalışan bir kişin aylık olarak almış olduğu en düşük maaş miktarı 2.826 TL ‘dir ve aynı zamanda da hastane hizmetlisi olarak çalışan bir kişinin aylık olarak almış olduğu en yüksek maaş miktarı ise 3.300 TL ‘dir. Sizde yukarıda bahsetmiş olduğumuz aylık maaş miktarları şeklinde bir gelir sahibi olmak istiyorsanız eğer İŞKUR Hastane Hizmetlisi adlı iş ilanlarına bakabilirsiniz ve ayrıca https://www.iskur.gov.tr/ intenet adresi üzerinden de yayınlanmış olan iş ilanlarından size en uygun olanını seçerek kariyer planlamanıza bu doğrultuda yön verebilirsiniz.

Hastane hizmetlisi olarak çalışmak için hangi bölümden mezun olmak gerekiyor?

Hastane hizmetlisi olarak çalışmak için gerekli olan en düşük eğitim seviyesi ilköğretimdir.

Hastane hizmetlisinin görev tanımı nedir?

Kişisel hazırlık sürecini yapmak

Hasta odalarını havalandırmak

Hasta etejerlerini düzetmek

Hasta yataklarını yapmak

Hastalara ait olan yemek maslarını hazırlamak ve toplamak

Hasta boşaltım malzemeleri olan küvet, sürgü ve benzerini toplamak

Muayene odalarında ki örtülerin değişimini yapmak

Hasta dosyalarını, konsültasyon kağıtlarını, ilca ile tıbbi malzemeleri ve hasta numunelerini yani kan, idrar ve benzerini ilgili olan birimlere götürmek

Hastayı muayene ve tetkik işlemleri için ilgili olan birimlere götürmek

Hastaya banyo yapabilmesinde yardımcı olmak

Hastanın yemek yemesinde yardımcı olmak

Hastanın boşaltım ihtiyaçlarını gidermesi konusunda yardımcı olmak

Hastanın el ve yüz temizliğinde hemşireye yardımcı olmak

Hasta elbiselerini değiştirmek ve hastanın elbiselerini değiştirmesinde yardımcı olmak

ERCP ve LP gibi işlemler esnasında doktor ile hemşireye yardımcı olmak ve benzer olan görev ile işlemlerinde yerine getirilmesi ile sorumludur.

Hastane hizmetlisi meslek ana grubu nedir?

Hastane hizmetlisi olarak çalışan bir kişi; bağlı bulunduğu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları en etkin bir biçimde kullanarak ilk önce işçi sağlığı ve sonrasında da iş güvenliği ile çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin gerekli kıldığı verimlilik ile kalite gerekliliklerine en uygun olacak şekilde;

Hastane hizmetlisi olarak çalışan bir kişi ‘’ hizmet ve satış elemanları ‘’ meslek ana grubu içinde yer almaktadır.

Hastane hizmetlisi meslek alt ana grubu nedir?

Hastane hizmetlisi olarak çalışan bir kişi ‘’ kişisel bakım hizmetleri veren elemanlar ‘’ meslek alt ana grubuna dahil edilmektedir.

Hastane hizmetlisi hangi meslek grubu içinde yer almaktadır?

Hastane hizmetlisi olarak çalışan bir kişi ‘’ sağlık hizmetlerinde kişisel bakım hizmeti veren elemanlar ‘’ meslek grubu içinde yer almaktadır.

Hastane hizmetlisi meslek birim grubu nedir?

Hastane hizmetlisi olarak çalışan bir kişi ‘’ başka yere sınıflandırılmamış sağlık hizmetlerinde kişisel bakım hizmeti veren elemanlar ‘’ adlı meslek birim grubu içinde sınıflandırılmaktadır.

Hastane hizmetlisi hangi meslek kodu altında gösterilmektedir?

Hastane hizmetlisi olarak çalışan bir kişi Türk Meslekler sözlüğü içinde yer alan ve daha önceden belirlenmiş olan 5329.01 sayılı meslek kodu altında gösterilmektedir.