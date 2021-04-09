Hasta ziyaretine gitti, 42 kişiye virüs bulaştırdı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı riskli iller haritasında en çok vaka sayısına sahip iller arsında yer alan Kastamonu’da tüm denetim ve tedbirlere rağmen koronavirüsün yayılması engellenemiyor. Gün geçtikçe vaka sayılarının giderek arttığı il genelinde alınan tedbirlerin sonuç vermemesinin nedenleri arasında ise vatandaşların kuralları ihlal etmesi gerekçe gösteriliyor.
Eş, dost ve akraba ziyaretlerinin bir türlü önlenemediği Kastamonu'da hasta ziyareti yapan bir kişinin tek başına 42 kişiye virüs bulaştırdığı bildirildi. Durumu öğrenen Vali Avni Çakır, vatandaşlara uyarılarda bulunarak alınan tedbirlere karşı gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.
Alınan tedbirlere riayet eden kişileri tenzih ettiğini söyleyen Vali Çakır, ısrarla kurallara uymayan kişiler olduğunu ve bir hasta ziyareti gerçekleştiren vatandaşın 42 kişiye birden virüs bulaştırdığının tespitinin yapıldığını kaydetti.