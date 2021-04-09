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Hasta ziyaretine gitti, 42 kişiye virüs bulaştırdı!

Kastamonu’da hasta ziyaretine giden bir kişinin 42 kişiye koronavirüsü bulaştırdığı öğrenildi. Olaya isyan eden Vali Avni Çakır, vatandaşlara uyarılarda bulunarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

09 Nisan 2021 Cuma 16:57
Hasta ziyaretine gitti, 42 kişiye virüs bulaştırdı!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı riskli iller haritasında en çok vaka sayısına sahip iller arsında yer alan Kastamonu’da tüm denetim ve tedbirlere rağmen koronavirüsün yayılması engellenemiyor. Gün geçtikçe vaka sayılarının giderek arttığı il genelinde alınan tedbirlerin sonuç vermemesinin  nedenleri arasında ise vatandaşların kuralları ihlal etmesi gerekçe gösteriliyor.

Eş, dost ve akraba ziyaretlerinin bir türlü önlenemediği Kastamonu'da hasta ziyareti yapan bir kişinin tek başına 42 kişiye virüs bulaştırdığı bildirildi. Durumu öğrenen Vali Avni Çakır, vatandaşlara uyarılarda bulunarak alınan tedbirlere karşı gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Özellikle son 2 ay içerisinde il genelinde ciddi artış göründüğünü söyleyen Vali Çakır, mart ayının başına kadar düşük olan vaka satılarının normalleşmeyle birlikte yüzde 90 ila 95 oranında yükseliş gösterdiğini vurgulayarak, denetim ekipleri ile birlikte sağlık personellerine yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bölgede mutant virüs oranının ve bununla ilgili yayılımın son derece hızlı olduğunu belirten Vali Avni Çakır, herkesin polisinin kendi vicdanı olduğunu ve vatandaşların mutlak derecede destek vermek zorunda olduklarını ifade etti.

Alınan tedbirlere riayet eden kişileri tenzih ettiğini söyleyen Vali Çakır, ısrarla kurallara uymayan kişiler olduğunu ve bir hasta ziyareti gerçekleştiren vatandaşın 42 kişiye birden virüs bulaştırdığının tespitinin yapıldığını kaydetti.

 




Son Güncelleme: 09.04.2021 16:57
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Anahtar Kelimeler:
KastamonuHasta Ziyareti42 KişiKoronavirüs
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