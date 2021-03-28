Hasta taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı: 7 yaralı

Çorum’da meydana gelen olayda İnönü Caddesi’nde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre hastaneye gitmekte olan 23 yaşındaki İbrahim Ethem B. Yönetimindeki bir ambulans Fevzi Çakmak caddesinden Akşemseddin caddesi istikametine seyir halinde olan 23 yaşındaki Emirhan K. yönetimindeki bir otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil kaldırıma çarptıktan sonra trafik lambasına çarptı. Yaşanan kaza sonrasında olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevleri intikal ederken İnönü ve Akşemseddin Caddesi kazaya karışan araçlar sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Yaşanan kazada araç sürücüleri ve otomobil içerisinde bulunan 28 yaşındaki Sema U., ambulansta bulunan 22 yaşındaki Merve G: ,33 yaşındaki Emine Ceylan E., hasta olarak ambulansta bulunan Neriman K: ve refakatçisi Mert K. yaralandı.

Kaza yerine gelen ambulanslar ile yaralanalar hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yaşanan kazada trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü.

