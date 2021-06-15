Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar nasıl ibadetlerini yerine getirebilir? Hasta kişilerin namaz hükmü nedir?

Herkes tarafından hasta olan kişilerin nasıl namaz kılacağı ve hasta olanların namaza hükümlerinin neler olduğu merakla araştırılıyor.

Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar ibadetlerini nasıl yerine getirebilir?

Ayakta durmaya gücü yetmeyen veya ayakta durması hâlinde hastalığının uzaması yahut da artmasından korkan bir hasta, oturduğu yerde rükû ve secdeleri yaparak namazını kılar. Rükû ve secdeleri yapamazsa ima ile kılar. İma, namazda rükû ve secdeye işaret olmak üzere başı eğmek demektir. Bu durumda olan kimse rükû’da başını biraz eğer, secdede rükû’dan biraz daha fazla eğmesi gerekir. Şayet secde için başını rükûdakinden fazla eğmezse namazı sahih olmaz. Secdede başını yere koymakta zorluk yaşayan kimse, yerden bir şey kaldırıp o şeyin üzerine secde edemez. Rükû yapmaya gücünün yettiği zaman secde yapamayan kimse, her ikisini de ima ile yapmalıdır.

Oturarak namazını kılamayan, sırt üstü yatıp rükû ve secdeleri baş işareti ile yaparak namazını kılabilir. Bu şekilde namaz kılan kişinin yüzünün kıbleye gelmesi için başının altına yastık koyması gerekiyor. Yan yatıp yüzünü kıbleye çevirmesiyle namazını kılması da caizdir. Yan yatarak kılması halinde sağ tarafına yatması daha uygundur.

Bir şeye yaslanarak oturması mümkün iken, yatarak kılması caiz olmaz. Yatarak ima ile kılan ve ayaklarını kıble tarafına uzatan kimsenin, mümkünse dizlerini çekerek dikmesi uygun olur.

Başını eğmek sureti ile işaret ederek namaz kılmaya gücü yetmeyen kimse, namazını sonraya bırakır. Gözleri, kaşları veya kalbi ile işaret edip namaz kılamaz. Hastanın bu durumu bir gün ve bir geceden fazla devam ederse kılamadığı namazları kaza etmesi gerekmez.

Bir kimse ayakta durabildiği zamanda rükû ve secdeleri yerine getiremiyorsa, ayakta ima ile kılması caiz olsa da oturarak ima ile kılması daha uygundur. Baş dönmesi ya da yarım baş ağrısı nedeniyle ayakta durmakta zorluk çeken kişiler oturarak namazını kılabilir. Ayaktayken idrarı damlayan ya da yarasından cerahat eden kimse, oturarak akıntısı kesiliyorsa namazını oturarak kılabilir.

Sağlıklı olan bir kişi, ayakta namaz kılarken hastalanıp ayakta duramayacak hâle gelirse, oturup rükû ve secdeleri yaparak kılar. Eğer rükû ve secdeleri yapacak hâli yoksa oturduğu yerde ima ile kılar. Oturarak ima ile kılamazsa sırt üstü yatarak namazını tamamlar. Kıbleye dönmekten aciz olan hasta, gücü yettiği yöne doğru kılabilir.

Hasta olmasında dolayı oturup rükû ve secdeleri namaz kılan kimse, namaz kılarken iyileşir ve ayakta durabilecek duruma gelirse, namazının kalanını ayakta tamamlayabilir. Namazı ima ile kılarken iyileşip rükû ve secdeleri yapacak duruma gelen kişinin de namazını tekrardan kılması gereklidir. Hasta, tekbir alacak veya bir ayet okuyabilecek kadar ayakta durabilirse bunları yaptıktan sonra oturur.