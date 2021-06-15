İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar nasıl ibadetlerini yerine getirebilir? Hasta kişilerin namaz hükmü nedir?

Hasta namazı nasıl kılınır? Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar ibadetlerini nasıl yerine getirebilir? Hasta kişilerin namaz hükmü nedir? Herkes tarafından hasta kişilerin namazlarını nasıl kılacağı ve namaz hükümlerinin ne olduğu merakla araştırılıyor.

15 Haziran 2021 Salı 10:00
Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar nasıl ibadetlerini yerine getirebilir? Hasta kişilerin namaz hükmü nedir?
Takip Et:

Herkes tarafından hasta olan kişilerin nasıl namaz kılacağı ve hasta olanların namaza hükümlerinin neler olduğu merakla araştırılıyor.

Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar ibadetlerini nasıl yerine getirebilir?

Ayakta durmaya gücü yetmeyen veya ayakta durması hâlinde hastalığının uzaması yahut da artmasından korkan bir hasta, oturduğu yerde rükû ve secdeleri yaparak namazını kılar. Rükû ve secdeleri yapamazsa ima ile kılar. İma, namazda rükû ve secdeye işaret olmak üzere başı eğmek demektir. Bu durumda olan kimse rükû’da başını biraz eğer, secdede rükû’dan biraz daha fazla eğmesi gerekir. Şayet secde için başını rükûdakinden fazla eğmezse namazı sahih olmaz. Secdede başını yere koymakta zorluk yaşayan kimse, yerden bir şey kaldırıp o şeyin üzerine secde edemez. Rükû yapmaya gücünün yettiği zaman secde yapamayan kimse, her ikisini de ima ile yapmalıdır.

Oturarak namazını kılamayan, sırt üstü yatıp rükû ve secdeleri baş işareti ile yaparak namazını kılabilir. Bu şekilde namaz kılan kişinin yüzünün kıbleye gelmesi için başının altına yastık koyması gerekiyor. Yan yatıp yüzünü kıbleye çevirmesiyle namazını kılması da caizdir. Yan yatarak kılması halinde sağ tarafına yatması daha uygundur.

Bir şeye yaslanarak oturması mümkün iken, yatarak kılması caiz olmaz. Yatarak ima ile kılan ve ayaklarını kıble tarafına uzatan kimsenin, mümkünse dizlerini çekerek dikmesi uygun olur.

Başını eğmek sureti ile işaret ederek namaz kılmaya gücü yetmeyen kimse, namazını sonraya bırakır. Gözleri, kaşları veya kalbi ile işaret edip namaz kılamaz. Hastanın bu durumu bir gün ve bir geceden fazla devam ederse kılamadığı namazları kaza etmesi gerekmez.

Bir kimse ayakta durabildiği zamanda rükû ve secdeleri yerine getiremiyorsa, ayakta ima ile kılması caiz olsa da oturarak ima ile kılması daha uygundur. Baş dönmesi ya da yarım baş ağrısı nedeniyle ayakta durmakta zorluk çeken kişiler oturarak namazını kılabilir. Ayaktayken idrarı damlayan ya da yarasından cerahat eden kimse, oturarak akıntısı kesiliyorsa namazını oturarak kılabilir.

Sağlıklı olan bir kişi, ayakta namaz kılarken hastalanıp ayakta duramayacak hâle gelirse, oturup rükû ve secdeleri yaparak kılar. Eğer rükû ve secdeleri yapacak hâli yoksa oturduğu yerde ima ile kılar. Oturarak ima ile kılamazsa sırt üstü yatarak namazını tamamlar. Kıbleye dönmekten aciz olan hasta, gücü yettiği yöne doğru kılabilir.

Hasta olmasında dolayı oturup rükû ve secdeleri namaz kılan kimse, namaz kılarken iyileşir ve ayakta durabilecek duruma gelirse, namazının kalanını ayakta tamamlayabilir. Namazı ima ile kılarken iyileşip rükû ve secdeleri yapacak duruma gelen kişinin de namazını tekrardan kılması gereklidir. Hasta, tekbir alacak veya bir ayet okuyabilecek kadar ayakta durabilirse bunları yaptıktan sonra oturur.

 


Son Güncelleme: 15.06.2021 10:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hasta NamazıNamazHasta Kişi İbadetiIbadet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Namazda saflar nasıl düzenlenmektedir?
Namazda saflar nasıl düzenlenmektedir?
Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?
Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?
Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler?
Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler?
Geçmiş namazlar nasıl kılınır? Geçmiş namazların kazası nedir?
Geçmiş namazlar nasıl kılınır? Geçmiş namazların kazası nedir?
Teravih namazı nasıl kılınır?
Teravih namazı nasıl kılınır?
Namazın mekruhları nedir? İslam'da mekruh nedir? Mekruh olan şeyler nelerdir?
Namazın mekruhları nedir? İslam'da mekruh nedir? Mekruh olan şeyler nelerdir?

Popüler Haberler

Yagmur Shahbazova kimdir?
İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkes için maddi yardım
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Aylin Aras kimdir?
TJK 15 Haziran 2021 Salı at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Oyuncu Melih Seferi kimdir? Melih Seferi nerel, kaç yaşında? Melih Seferi hangi projelerde yer aldı?
Ada Masalı dizisi Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler
Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi beyannamesinde gelir beyanı nasıl yapılır?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadardır?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor!
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları
15 Haziran 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler
Star TV canlı yayın akışı 15 Haziran 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
HES kodu neden gelmiyor? HES kodu alma işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.