İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

Hasta kabul sekreterliği için gerekli belgeler nelerdir? Hasta kabul sekreterliği hakkında bilgi

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Hasta kabul sekreterliği için gerekli belgeler nelerdir? Hasta kabul sekreterliği hakkında bilgi haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 16-11-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 02:27
Hasta kabul sekreterliği için gerekli belgeler nelerdir? Hasta kabul sekreterliği hakkında bilgi
Takip Et:

Birçok hastanede hasta kabul sekreteri sayısı giderek artmaktadır. Hastaneler daha iyi hizmet vermek adına personel alımlarını çoğaltmıştır. Bu alanda çalışmak isteyen kişilerin üniversite mezunu olmaları veya sertifika almaları gerekir.

Hasta kabul sekreterliği kursunun amacı

Hasta kabul sekreterleri tıbbi terimleri öğrenmelidir. Hasta ilişkilerinde iyi olmalı ve hastalara nazik davranmalıdır. Arşiv düzenlemelerini yapacak bu personeller gerekli kurslara giderek bu konularda yardım alabilmektedir. Bu yardımı alan kişilere kurs sonunda sertifika verilir. Bu sertifika işe girme konusunda kişilere yardımcı olur.

Hasta kabul nedir?

Meslek insan hayatı için önemlidir. Bir insanın hayatının çoğu kısmı yaptığı işte geçmektedir. Bu nedenle kişinin seçeceği meslek kişinin hayatı için oldukça önemli olmaktadır. Hasta kabul mesleği birçok kişi için günümüzde oldukça tercih edilen bir meslektir. Hastanede, sağlık ocağında veya muayenehanelerde çalışan kişiler, hastaların ilk girişlerini ve kabullerini sağlamaktadır. Bu mesleği yapacak kişilerin sertifika alması gerekmektedir. Kursa giden kişilere verilen sertifikalar kişinin iş için gerekli enformasyonu alması için önemlidir. Tıbbi sekreterlik yapacak kişiler çalışacakları alanda hastalara nasıl davranması gerektiğini bilmelidir. Bu kişilerin bilmesi gerekenler şu şekildedir:

  • Microsoft Office Suite programını bilmek
  • Sabırlı olmak
  • Telefonla ve mesaj yoluyla hasta ile iletişime geçmek
  • Gerekli malzeme teminlerini sağlamak
  • Hasta kayıtlarını almak
  • Hastane kuralları hakkında kişilere bilgi vermek
  • Hasta evraklarını arşivlemek
  • Hastalar ile yazışma sağlamak
  • Gerekli kurumlara ölüm ve doğum bilgilerini ulaştırmak.

Hasta kabul kursu

Tıbbi sekreter olabilmek için kişilerin Sağlık Meslek Yüksekokulu’ndan eğitim görmüş olması gerekir. Ayrıca Büro Yönetimi gibi bölümlerden mezun olan kişiler de tıbbi sekreter olabilmektedir. Bu bölümleri okuyan kişilerin sınavsız geçiş yapma olanakları vardır. Kişiler belirli bir eğitim alarak hastanelerde çalışmaya başlar. Bu eğitim online sistem üzerinden yapılabilmektedir. 2 ay boyunca süren eğitimin ardından kişiler 120 saat eğitim almış olur. Bu eğitimin sonunda sertifika sahibi olan kişiler, hastanelere başvurularında bu sertifika ile başvururlar. Sertifika almak için kişiler eğitim sonunda sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olan kişilere sertifika verilmektedir.

Hasta kabul kursu veren kurumlar

  • Hasta Kabul Sekreterliği uzaktan eğitim için Sakarya Üniversitesi
  • Yaşamış olduğunuz il ve ilçelerdeki Halk Eğitim merkezleri
  • Akademi lider
  • e-Kurs merkezi
  • Gri danışmanlık
  • Uzman sertifika

Hasta kabul sekreterliği eğitiminin içerikleri neler?


Hasta tedavisi bilgilendirmesi, çocuk sağlığı raporları ve doküman hazırlama gibi işlemler yapan hasta kabul sekreterleri, hastane ve doktorlar hakkında hastalara bilgi vermekle görevlendirilmiştir. Bu görev hasta ile hastane arasındaki köprüyü oluşturur. Bu nedenle kişilerin bu meslekte olabildiğince güler yüzlü olması gerekir.

Hasta kabul sekreterliğinin türleri ve görevleri

  • Klinik,
  • Poliklinik,
  • Acil servis,
  • Ameliyathane,
  • Laboratuvar,
  • Arşiv ,
  • Hasta kabul sekreteri

Kişiler bu alanlarda çeşitli görevler almaktadır. Kişinin bulunduğu birime göre yapacağı görev ve sorumlulukları farklıdır. Poliklinikte çalışan biri hasta muayenesi ve hasta kabulüne bakar. Randevu düzenlemeleri ve hasta kayıtlarını alır.

Bu kişi doktor ile hastanın arasında bir köprü vazifesi görür. Kişilere bilgilendirme yapar ve dosyası konusunda kişilere bilgi vermekle yükümlüdür.

Hasta kabul sekreterleri nerelerde çalışabilir?

  • Hastanelerde,
  • Eczanelerde,
  • Medikallerde,
  • Polikliniklerde,
  • Tıp merkezlerinde,
  • Kalp merkezinde,
  • Fizik tedavi merkezinde,
  • Teşhis amaçlı çalışan tıbbi laboratuvarda,
  • Tıbbi laboratuvarlarda,
  • Evde bakım merkezlerinde,
  • Tüp bebek merkezlerinde,
  • Geriatri merkezinde,
  • Diyaliz merkezinde,
  • Geriatri merkezinde,
  • Aile hekimlerinin yanlarında,
  • Doktorların özel muayenehanelerinde,
  • Diş hekimlerinin muayenehanelerinde,
  • Diğer sağlık personellerinin özel muayenehanelerinde

Bu alanlarda çalışacak kişiler işe girdikten sonra da sertifika alımı yapabilirler. İş başvurusu yapılan yer ile görüşülerek sertifika işlemleri başlatılır ve kişi çalışmaya başladıktan sonra eğitimini tamamlar.

Hasta kabul sekreterliği maaşı

  • İşe yeni giren personellere 4.100 TL ile 4.300 TL arasında maaş verilir.
  • 5 yılı aşmış personeller 4.300 TL ile 5.150 TL arasında maaş alır.
  • 10 yıldır çalışan personeller 4.200 TL ile 4.400 TL arasında mmaaş alır.
  • 15 yıldır çalışan personeller 4.500 TL ile 4.700 TL arasında maaş alır.
  • 20 yıldır çalışan personeller 4.700 TL ile 4.900 TL arasında maaş alır.
  • 25 yıldır çalışan personeller 4.750 TL ile 4.950 TL arasında maaş alır.
  • 30 yıldır çalışan kadrolu personeller 4.800 TL ile 5.000 TL arasında maaş alır.

Özel sektörde tıbbi hasta kabul sekreterlerinin maaşları ne kadar?

Özel hastanede çalışacak olan tıbbi sekreterler ilk giriş te 2.600 TL gibi bir ücretle işe başlarlar. Bu kişilerin alacağı ücret hastaneye göre değişmektedir. Kişilerin öğrenim durumu, bilgi düzeyi ve tecrübesine göre kişiye verilen maaş 3.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.  



Son Güncelleme: 16.11.2020 02:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hasta Kabul SekreteriTıbbi Sekreter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da kahreden haber! Kamyonun altında kalan engelli kişi can verdi
Adana'da kahreden haber! Kamyonun altında kalan engelli kişi can verdi
Gaziantep'te otomobil kanalizasyon çukuruna düştü: 3 yaralı
Gaziantep'te otomobil kanalizasyon çukuruna düştü: 3 yaralı
Pendik'te müteahhide silahlı saldırı
Pendik'te müteahhide silahlı saldırı
Hastanede korkunç olay! Refakatçi olarak kaldığı hastanede intihar etti
Hastanede korkunç olay! Refakatçi olarak kaldığı hastanede intihar etti
Korona virüs denetimlerinde 5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı
Korona virüs denetimlerinde 5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı
Kahramanmaraş'ta iki genç arasındaki kız meselesi kanlı bitti
Kahramanmaraş'ta iki genç arasındaki kız meselesi kanlı bitti

Popüler Haberler

sgk tüp bebek için gerekli evraklar 2020
Hasta kabul sekreterliği için gerekli belgeler nelerdir? Hasta kabul sekreterliği hakkında bilgi
Boşanan kadınlara devlet yardımı var mı? 2020 Boşanmış kadınlara maddi yardımlar
1500 tl ye alınabilecek en iyi telefonlar listesi
TÜVTÜRK araç muayene ücreti güncel fiyatları ne kadar? Araç muayene tarihi sorgulaması nasıl yapılır?
Nafaka alacak ve ödeme hesabı nasıl yapılır? Kimler nafaka alabilir?
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı özeti ve golleri - Fb Karagümrük 3-3 özet ve goller
Arka Sokaklar dizisine katılan yeni isimler belli oldu
E devlet findeks kredi notu öğrenme işlemleri
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 16 Kasım 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
İpragaz küçük tüp ne kadar oldu? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
ATV Gel Dese Aşk dizisinin yayın günü ve tarihi açıklandı!
Star TV Babil dizisi konusu ve oyuncuları
2019 Yılı Kamu Kurum ve Kuruluşları Memur, Daimi veya Geçici İşçi ile Personel Alım İlanları Yayınlandı!
TRT 1 Tövbeler olsun dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Brütten nete asgari ücret 2020 hesaplama
Altın ne kadar oldu? 16 Kasım 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 16 Kasım 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
En Şık Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Açık Lise AÖL’den mezun olmak için kaç kredi lazım? AÖL mezuniyet şartları 2020
Güncel gümüş fiyatları 16 Kasım 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.