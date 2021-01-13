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Hasta kabul sekreteri olma şartları nelerdir? 2021 Hasta kabul sekreteri maaşları

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Hasta kabul sekreteri olma şartları nelerdir? Hasta kabul sekreteri maaşları haberinin en yeni ayrıntılarını 13.01.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 10:32
Hasta kabul sekreteri olma şartları nelerdir? 2021 Hasta kabul sekreteri maaşları
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Birçok hastanede hasta kabul sekreteri sayısı giderek artmaktadır. Hastaneler daha iyi hizmet vermek adına personel alımlarını çoğaltmıştır. Bu alanda çalışmak isteyen kişilerin üniversite mezunu olmaları veya sertifika almaları gerekir.

Hasta kabul sekreterliği kursunun amacı

Hasta kabul sekreterleri tıbbi terimleri öğrenmelidir. Hasta ilişkilerinde iyi olmalı ve hastalara nazik davranmalıdır. Arşiv düzenlemelerini yapacak bu personeller gerekli kurslara giderek bu konularda yardım alabilmektedir. Bu yardımı alan kişilere kurs sonunda sertifika verilir. Bu sertifika işe girme konusunda kişilere yardımcı olur.

Hasta kabul nedir?

Meslek insan hayatı için önemlidir. Bir insanın hayatının çoğu kısmı yaptığı işte geçmektedir. Bu nedenle kişinin seçeceği meslek kişinin hayatı için oldukça önemli olmaktadır. Hasta kabul mesleği birçok kişi için günümüzde oldukça tercih edilen bir meslektir. Hastanede, sağlık ocağında veya muayenehanelerde çalışan kişiler, hastaların ilk girişlerini ve kabullerini sağlamaktadır. Bu mesleği yapacak kişilerin sertifika alması gerekmektedir. Kursa giden kişilere verilen sertifikalar kişinin iş için gerekli enformasyonu alması için önemlidir. Tıbbi sekreterlik yapacak kişiler çalışacakları alanda hastalara nasıl davranması gerektiğini bilmelidir. Bu kişilerin bilmesi gerekenler şu şekildedir:

  • Microsoft Office Suite programını bilmek
  • Sabırlı olmak
  • Telefonla ve mesaj yoluyla hasta ile iletişime geçmek
  • Gerekli malzeme teminlerini sağlamak
  • Hasta kayıtlarını almak
  • Hastane kuralları hakkında kişilere bilgi vermek
  • Hasta evraklarını arşivlemek
  • Hastalar ile yazışma sağlamak
  • Gerekli kurumlara ölüm ve doğum bilgilerini ulaştırmak.

Hasta kabul kursu

Tıbbi sekreter olabilmek için kişilerin Sağlık Meslek Yüksekokulu’ndan eğitim görmüş olması gerekir. Ayrıca Büro Yönetimi gibi bölümlerden mezun olan kişiler de tıbbi sekreter olabilmektedir. Bu bölümleri okuyan kişilerin sınavsız geçiş yapma olanakları vardır. Kişiler belirli bir eğitim alarak hastanelerde çalışmaya başlar. Bu eğitim online sistem üzerinden yapılabilmektedir. 2 ay boyunca süren eğitimin ardından kişiler 120 saat eğitim almış olur. Bu eğitimin sonunda sertifika sahibi olan kişiler, hastanelere başvurularında bu sertifika ile başvururlar. Sertifika almak için kişiler eğitim sonunda sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olan kişilere sertifika verilmektedir.

Hasta kabul kursu veren kurumlar

  • Hasta Kabul Sekreterliği uzaktan eğitim için Sakarya Üniversitesi
  • Yaşamış olduğunuz il ve ilçelerdeki Halk Eğitim merkezleri
  • Akademi lider
  • e-Kurs merkezi
  • Gri danışmanlık
  • Uzman sertifika

Hasta kabul sekreterliği eğitiminin içerikleri neler?

Hasta tedavisi bilgilendirmesi, çocuk sağlığı raporları ve doküman hazırlama gibi işlemler yapan hasta kabul sekreterleri, hastane ve doktorlar hakkında hastalara bilgi vermekle görevlendirilmiştir. Bu görev hasta ile hastane arasındaki köprüyü oluşturur. Bu nedenle kişilerin bu meslekte olabildiğince güler yüzlü olması gerekir.

Hasta kabul sekreterliğinin türleri ve görevleri

  • Klinik,
  • Poliklinik,
  • Acil servis,
  • Ameliyathane,
  • Laboratuvar,
  • Arşiv ,
  • Hasta kabul sekreteri

Kişiler bu alanlarda çeşitli görevler almaktadır. Kişinin bulunduğu birime göre yapacağı görev ve sorumlulukları farklıdır. Poliklinikte çalışan biri hasta muayenesi ve hasta kabulüne bakar. Randevu düzenlemeleri ve hasta kayıtlarını alır.

Bu kişi doktor ile hastanın arasında bir köprü vazifesi görür. Kişilere bilgilendirme yapar ve dosyası konusunda kişilere bilgi vermekle yükümlüdür.

Hasta kabul sekreterleri nerelerde çalışabilir?

  • Hastanelerde,
  • Eczanelerde,
  • Medikallerde,
  • Polikliniklerde,
  • Tıp merkezlerinde,
  • Kalp merkezinde,
  • Fizik tedavi merkezinde,
  • Teşhis amaçlı çalışan tıbbi laboratuvarda,
  • Tıbbi laboratuvarlarda,
  • Evde bakım merkezlerinde,
  • Tüp bebek merkezlerinde,
  • Geriatri merkezinde,
  • Diyaliz merkezinde,
  • Geriatri merkezinde,
  • Aile hekimlerinin yanlarında,
  • Doktorların özel muayenehanelerinde,
  • Diş hekimlerinin muayenehanelerinde,
  • Diğer sağlık personellerinin özel muayenehanelerinde

Bu alanlarda çalışacak kişiler işe girdikten sonra da sertifika alımı yapabilirler. İş başvurusu yapılan yer ile görüşülerek sertifika işlemleri başlatılır ve kişi çalışmaya başladıktan sonra eğitimini tamamlar.

Hasta kabul sekreterliği maaşı

  • İşe yeni giren personellere 4.100 TL ile 4.300 TL arasında maaş verilir.
  • 5 yılı aşmış personeller 4.300 TL ile 5.150 TL arasında maaş alır.
  • 10 yıldır çalışan personeller 4.200 TL ile 4.400 TL arasında mmaaş alır.
  • 15 yıldır çalışan personeller 4.500 TL ile 4.700 TL arasında maaş alır.
  • 20 yıldır çalışan personeller 4.700 TL ile 4.900 TL arasında maaş alır.
  • 25 yıldır çalışan personeller 4.750 TL ile 4.950 TL arasında maaş alır.
  • 30 yıldır çalışan kadrolu personeller 4.800 TL ile 5.000 TL arasında maaş alır.

Özel sektörde tıbbi hasta kabul sekreterlerinin maaşları ne kadar?

Özel hastanede çalışacak olan tıbbi sekreterler ilk giriş te 2.600 TL gibi bir ücretle işe başlarlar. Bu kişilerin alacağı ücret hastaneye göre değişmektedir. Kişilerin öğrenim durumu, bilgi düzeyi ve tecrübesine göre kişiye verilen maaş 3.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.  



Son Güncelleme: 13.01.2021 10:32
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Anahtar Kelimeler:
Hasta Kabul SekreteriTıbbi Sekreter
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