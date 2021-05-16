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Hassa'da acı dolu bir kaza yaşandı

Hatay’ın Hassa ilçesinde akıllara durgunluk veren feci bir kaza yaşandı. Yaşanan kazadan sonra bir kişi hayatını kaybetti. Geriye acı dolu görüntüler kaldı.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:34
Hassa'da acı dolu bir kaza yaşandı
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Hatay ilinin ilçelerinden biri olan Hassa’da can yakan bir trafik kazası yaşandı. Gaziantep yolu üzerinde Mustafa Doğan adlı sürücü tarafından kullanılan motosiklet, bir minibüs ile çarpıştı. Minibüsün sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemez.

Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü Mustafa Doğan ile yolda geçen yaya bir vatandaş ağır bir şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların polisi ve 112 acil sağlık ekiplerini araması sonucunda bölgeye hızlı bir şekilde sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sonrasında yaralılar hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Yolda yürüyen vatandaş, kazada ağır bir şekilde yaralandığı için hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Olay sonrasında jandarma ekipleri soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:34
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Anahtar Kelimeler:
HatayHassa
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