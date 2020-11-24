Hasarlı araç alımı ve satımı nasıl yapılır?

Hasarlı, vizeli ve trafiğe çıkma problemi olmayan araçlara ek olarak çekme belgeli hasarlı araçlar da satış listesinde yer almaktadır. Kaza veya farklı bir nedenle aracın kullanılamayacak hale gelmesi söz konusu olduğunda ekspertiz yaptırarak aracın satma işlemini başlatabilirsiniz.

Hasarlı araç satışı nasıl yapılır?

Araçtaki hasar çerçevesinde ekspertiz incelemesinde onarım masraflarının piyasa değerine yaklaşması, ulaşması veya geçmesi halinde araç tam hasarlı olarak değerlendirilecektir. Araç kaskoluysa hasardan sonra ekspertiz raporuyla onarım kabul etmez hale geldiğinde sigorta poliçesindeki kasko bedelini geçmemek suretiyle aracın piyasa değeri araç sahibine ödenecektir.

Poliçede belirlenen kasko değerinin aracın piyasa değerinden daha düşük olması halinde orantılı olarak daha az ödeme yapılacaktır. Değerli sigortalı için ödenen araç sigortacının olacaktır. Sigorta firmalarının mülkiyetine geçen araçlar zararın azaltılması amacıyla sigorta şirketlerinin web sayfaları veya aracı kurumlardan açık artırma yöntemiyle satışa çıkartılmaktadır.