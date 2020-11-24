Hasarlı araç alımı ve satımı nasıl yapılır?

Hasarlı, vizeli ve trafiğe çıkma problemi olmayan araçlara ek olarak çekme belgeli hasarlı araçlar da satış listesinde yer almaktadır. Kaza veya farklı bir nedenle aracın kullanılamayacak hale gelmesi söz konusu olduğunda ekspertiz yaptırarak aracın satma işlemini başlatabilirsiniz.
Hasarlı araç satışı nasıl yapılır?
Poliçede belirlenen kasko değerinin aracın piyasa değerinden daha düşük olması halinde orantılı olarak daha az ödeme yapılacaktır. Değerli sigortalı için ödenen araç sigortacının olacaktır. Sigorta firmalarının mülkiyetine geçen araçlar zararın azaltılması amacıyla sigorta şirketlerinin web sayfaları veya aracı kurumlardan açık artırma yöntemiyle satışa çıkartılmaktadır.
Son Güncelleme: 24.11.2020 21:45