Hasan Ongu kimdir, kaç yaşındaydı? Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kalp krizinden öldü

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kim?

Şanlıurfa Siverek Kaymakamı Hasan Ongun, rahatsızlığından dolayı kısa zaman önce izin alarak memleketi Bursa’ya gitmişti. Evinde dinlenirken kalp krizi geçirdiği belirtilen Ongu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

1981 yılı Bursa doğumlu olan Hasan Ongu, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kuma Yönetimi bölümü mezunudur. 2005’te üniversite eğitimini tamamlayan Ongu, Southampton Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü “Vatandaşlık ve Demokrasi” programında yüksek lisans eğitimi aldı. Kaymakam Ongu’nun daha önceden yaptığı görevler şu şekilde;

Sulakyurt Kaymakamı (Kırıkkale)