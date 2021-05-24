Hasan Ongu kimdir, kaç yaşındaydı? Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kalp krizinden öldü

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kim?
1981 yılı Bursa doğumlu olan Hasan Ongu, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kuma Yönetimi bölümü mezunudur. 2005’te üniversite eğitimini tamamlayan Ongu, Southampton Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü “Vatandaşlık ve Demokrasi” programında yüksek lisans eğitimi aldı. Kaymakam Ongu’nun daha önceden yaptığı görevler şu şekilde;
- Sulakyurt Kaymakamı (Kırıkkale)
- Kemah Kaymakamı (Erzincan)
- Artvin Vali Yardımcısı
- Hakkari Vali Yardımcısı
- Arhavi Kaymakamı (Artvin)
- Eceabat Kaymakamı (Çanakkale)
Son Güncelleme: 24.05.2021 18:14