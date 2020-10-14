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Hasan Onat kimdir? Hasan Onat neden vefat etti?

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Hasan Onat'ın vefat etmesi merak ediliyor. Pek çok kişi Prof. Dr. Hasan Onat'ın vefat nedenini araştırırken yapılan açıklamalar ile birlikte Onat'ın Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiği belirtildi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 20:07
Hasan Onat kimdir? Hasan Onat neden vefat etti?
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Gündemde yer alan son dakika haberlerine göre Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan Onat hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere pek çok kişi ise Hasan Onat’ın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Ankara Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklamada, ‘Acı kaybımız. İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Hasan Onat bu akşam vefat etti. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.’ Denildi.

Hasan Onat kimdir?

1957 yılında Çankırı’da dünyaya gelen Onat, ilköğretimini Çankırı’da tamamladıktan sonra ortaöğretim ve lise eğitimi için Yozgat’a gitti. 1979 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanan Onat, mezun olduktan sonra okulunda kalmayı tercih etti.


1986 yılında Emeviler devri Şii harektleri teziyle Doktor Unvanını elde etti. 1987 yılında yardımcı doçent olan Onat, 1995 yılında profesör oldu.

1993 yılında Londra ve Manchester’da araştırmalarda bulunan Onat, 1994 yılında Roma Georgiana Üniversitei Misiology Fakültesinde misafir olarak öğretim üyeliği yaptı.

1999 – 2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığı yaptı.

Evli olan Onat’ın 2 çocuğu vardır. İngilizce, Arapça ve Farsça bilen Onat 1999 yılından beri Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde görev almaktadır.

Hasan Onat yayınlanan kitapları

  • Onat, H., Emeviler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği, Ankara 1993.
  • Onat, H., Türkiye'de Din Anlayışında Değişim Süreci, Ankara 2003
  • Onat, H., Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslam Devrimi, Ankara 1996.
  • Onat, H., Shi’ism in The Twentıeth Century and The Islamic Reolution of Iran, Ankara 1996
  • Onat, H.- Akbulut, A., Kelam Ders Kitabı, Ankara 1994
  • Onat, H. -Aydınlı, O.-Söylemez, M., Temel Dini Bilgiler, Ankara 2002.
  • Onat, H. -Aydınlı, O.-Demir, H., Kelam, Ankara 2003.
  • Onat, H., (Bölüm Yazarı) İslam Bilimlerinde Yöntem, Editör, Halis Albayrak, ANKUZEM 2006
  • Onat, H., (Bölüm Yazarı) Siyasi, Tarihi, Dini ve Kültürel Boyutlarıyla İslam ve Şiddet, ed.
  • Mümtaz’er Türköne, İstanbul 2007, 113-119
  • Onat, H. (Bölüm Yazarı),Güvenli Okullar, ed. Adem Solak, HEGEM, İst. 2007

Hasan Onat neden vefat etti?

Geçtiğimiz haftadan beri Covid-19 tedavisi gören Hasan Onat’ın testleri olumlu sonuç vermeyerek durumu günden güne kötüye gitti. Yapılan son açıklama ile Prof. Dr. Hasan Onat’ın koronavirüs nedeni ile vefat ettiği belirtildi.



Son Güncelleme: 14.10.2020 20:07
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Ankara üniversitesiIlahiyat FakültesiHasan OnatCovid-19
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