Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrenci işleri numarası nedir? Hasan Kalyoncu Üniversitesi müşteri hizmetleri

Gaziantep’te bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, binlerce öğrenciye sahip bir üniversite olurken başarıları ile son dönemlerde adını sıkça duyuruyor. Üniversitelerin öğrenci işlerine bağlanmak o kadar kolay olmadığı gibi müşteri hizmetlerine zor ulaşılıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrenci işlerine bağlanmak için iletişim numarası sayesinde sorunlarınızı çözebilirsiniz. İşte Hasan Kalyoncu Üniversitesi iletişim telefon numarası

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çağrı merkezi iletişim telefon numarası: (0342) 211 80 80