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Hasan Can Kaya Konuşanlar biletleri nereden, nasıl alınır?

Dijital yayın platformu olarak kısa zaman öncesinde kurulan ‘EXXEN’ birçok dizi, film ve program sunmaya devam ediyor. YouTube kanalında izlenen daha sonra EXXEN’e taşınan ‘Konuşanlar’ Hasan Can Kaya bileti nasıl alınır?

17 Şubat 2021 Çarşamba 16:45
Hasan Can Kaya Konuşanlar biletleri nereden, nasıl alınır?
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YouTube’da kendini gösteren ve birçok izleyici kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya her geçen gün izleyicisini arttırarak büyümeye devam ediyor. YouTube’den ayrılan Kaya Acun Ilıcalı’nın kurmuş olduğu dijital yayın platformu ‘Exxen’ geçerek yayın hayatına orada devam ediyor.

Stand up gösterisi yaparak argonun bol olduğu, kahkaha tufanı kopulan programda bilet almak isteyen vatandaşlar nereden ve nasıl alınacağını bilmiyor. İstanbul’da çekimlerine devam eden ‘Konuşanlar’ bileti nereden alınır? Biletix sayfasından alınan biletler intenet üzerinden sağlanıyor. Etkinlik kısmına Hasan Can Kaya yazılması ile bilet alınıyor.

‘Konuşanlar’ bilet fiyatı ne kadar?

 Biletlerin hemen tüketildiği stand up gösterisinde biletler 130 TL ve 200 TL  arasında değişiklik gösteriyor.

Hasan Can Kaya ‘Konuşanlar’ programına bilet almak istiyorsanız

buraya

tıklayabilirsiniz.


Son Güncelleme: 17.02.2021 16:45
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Anahtar Kelimeler:
BiletixHasan Can KayaKonuşanlarBilet
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