Haritada kırmızı renkli olan ilde hiç vaka görülmeyen mahalle şaşırtıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve herkesin mücadele ettiği ,bir yıldır ülkemizi de etkisi altına alan pandemiye karşı mücadele devam ediyor. Türkiyenin çıkartılan riskler haritasında kırmızı risk bölgesi olarak işaretlenen Balıkesir'de de mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

İl genelinde virüsün yayılma hızını düşürmek için tedbirler sıkılaşırken, Balıkesir’de bulunan bir mahalle herkesi şaşırtmayı başardı. Edremit'in kırsal Hacıarslanlar Mahallesinde pandemi başladığından beri hiç pozitif vaka görülmedi. Gözler bu mahalleye çevrilerek herkes bu durumun nasıl gerçekleştiğini merak ediyor.

Balıkesir’in Kazdağları eteklerinde zeytin ağaçları arasında yer alan Hacıarslanlar mahallesi Muhtarı Ali Tuzlu, bölgelerinde hiç vakanın olmadığını bunun sebebinin temizlik ve kurallara uymaları olduğunu ifade ederken mahalle halkının maske kuralına uyduklarını bağ bahçelerinde toprakla uğraşarak hastalığı düşünmediklerini ve hastalığı kafalarından sildiklerini anlattı.

