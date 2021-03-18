İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...

Hareket halindeki araç alev alev yandı

Kocaeli Derince'de yolda hareket halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen neden alev aldı. Araç çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

18 Mart 2021 Perşembe 18:59
Hareket halindeki araç alev alev yandı
Takip Et:

Olay Kocaeli Derince ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre sürücüsünün ismi A.A olan araç ilçede karayolunda hareket halinde iken aracın motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle dumanlar çıkmaya çıkmaya başladı.Aracının yandığını gören sürücü aracını güvenli alan çekip aşağıya indi.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen İtfaiyeye bildirdi ve yanan aracı kendi araçlarının yangın tüplerini alarak söndürmeye çalıştı. Olay yerine kısa süre içinde ulaşan itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonrasında yanan araç söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 



Son Güncelleme: 18.03.2021 18:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KocaeliDerinceSeyir Halindeki Araç Alev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 19 Mart 2021 Cuma burç yorumları
Günlük burç yorumları; 19 Mart 2021 Cuma burç yorumları
Şok Market 19 - 23 Mart 2021 Hafta sonu indirimli ürünler kampanya broşürü
Şok Market 19 - 23 Mart 2021 Hafta sonu indirimli ürünler kampanya broşürü
Seyit Onbaşı kimdir, nereli? Seyit Onbaşı kaç kilo mermi kaldırdı?
Seyit Onbaşı kimdir, nereli? Seyit Onbaşı kaç kilo mermi kaldırdı?
Bilyoner.com BMW 520i çekilişi katılım şartları ve çekiliş tarihi
Bilyoner.com BMW 520i çekilişi katılım şartları ve çekiliş tarihi
En güzel günaydın mesajları ve sözleri
En güzel günaydın mesajları ve sözleri
Twitch Leydimedusa kimdir?
Twitch Leydimedusa kimdir?

Popüler Haberler

Ahmet Çakar neden Hakkınızı helal edin dedi? Ahmet Çakar yorumculuğu bırakıyor mu?
Reyting sonuçları 18 Mart 2021 Perşembe! Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri
TRT 1 Tövbeler Olsun dizisi kaç bölüm sürecek? Final tarihi belli mi?
Seksenler 473. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Seksenler yeni bölüm canlı izle TRT1
Rüyada böcek öldürme görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek öldürme görmenin anlamları
Acemi Anneler 108. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Instagram gizli hesapları ve profilleri görme nasıl olur? Gizli hesapları gösteren uygulamalar
Günlük burç yorumları; 19 Mart 2021 Cuma burç yorumları
Şarkılar Bizi Söyler 4. bölüm Kanal D canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
Seksenler Gamze kimdir? Gerçek adı nedir? Ecmel İs hakkında bilgiler
Dr. Gülseren Budaycıoğlu kliniği nerede? Gülseren Budayıcıoğlu Madalyon Psikiyatri Merkezi klinik randevusu seans ücreti fiyatı ve iletişim bilgileri
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
18 Mart Çanakkale Zaferi şiir ve sözleri! 2, 3, 4 kıtalık Çanakkale şiirleri
Apple Airpods 3 ne zaman çıkacak? Yeni Apple Airpods fiyatı ve özellikleri nedir?
Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?
Emanet 139. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TV8
Diyanet 19 Mart 2021 Cuma hutbesi yayınlandı! Haftanın Cuma hutbesi konusu
Benim Adım Melek 58. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TRT 1
Masum 361. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masumiyet 5. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba ATV

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.