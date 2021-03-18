Hareket halindeki araç alev alev yandı

Olay Kocaeli Derince ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre sürücüsünün ismi A.A olan araç ilçede karayolunda hareket halinde iken aracın motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle dumanlar çıkmaya çıkmaya başladı.Aracının yandığını gören sürücü aracını güvenli alan çekip aşağıya indi.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen İtfaiyeye bildirdi ve yanan aracı kendi araçlarının yangın tüplerini alarak söndürmeye çalıştı. Olay yerine kısa süre içinde ulaşan itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonrasında yanan araç söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.