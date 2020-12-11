Hanuka bayramı nedir, kimin bayramıdır, kimler nasıl kutlar? Hanuka Bayramı ne zaman başlayacak? Hanuka bayramı tarihleri

Pandemi nedeni ile ekonomik zorlanmaların en fazla etkilediği sektörü otomotiv sektörü olurken firmalar kampanyalarına devam ediyor. Kasım ayında hız kazanan araç kampanyaları aralık ayında da devam ederken yapılan kampanyalar ile araç satışlarında %85’lik bir artış gözlemlendi. Ayrıca 2020 yılında ilk defa araç fiyatları düşüş yaşandı.

Araç fiyatlarının pandemi nedeni ile günden güne artması ile yıl sonuna doğru otomotiv şirketleri araç satışları için kampanya düzenlemeye başlamış ve vatandaşlara 0 faizli taşıt kredileri verilmeye başlanmıştı. Beklentilerin karşılanamadığı süreçte son 10 yılda ilk defa 80 bin araç barajı geçilemedi. Yapılan kampanyalar sonrasında Kasım ve Aralık satışlarında 90 bin bandının geçileceği düşünülürken sıfır araç konularında yaşanan sıkıntılar nedeni ile vatandaşlar ikinci el araçlara yönelim göstermeye başlamıştı. Yıl sonu kampanyaları ve düşen otomobil fiyatlarına göre 2020 yılının Aralık ayında sıfır araçlarda 20 bin TL’ye kadar indirimlerin olması ise vatandaşları heyecanlandırdı.