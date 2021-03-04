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Hangi yasaklar kaldırıldı? Hangi illerde kısıtlamalar kaldırıldı?

Koronavirüs salgınını kapsamında birçok ilimizde uygulanan kısıtlamalar gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında esnetildi. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan haritaya göre kaldırılan yasaklar sonrasında vatandaşlar hangi illerde hangi yasakların kalktığını araştırmaya başladı. Yasakların kalkması ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

04 Mart 2021 Perşembe 15:13
Hangi yasaklar kaldırıldı? Hangi illerde kısıtlamalar kaldırıldı?
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1 Mart tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında birçok ilimizde yasaklar kalktı. Kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan haritaya göre bazı illerde koronavirüs tedbirleri doğrultusunda getirilen yasaklar kalktı.

Düşük ve orta riskli şehirler ve alınan kararlar nelerdir?

Düşük riskli şehirler:

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şınak, Hakkâri, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır.

Orta riskli şehirler:

Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elâzığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Kars.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre düşük riskli ve orta riskli illerde alınan kararlar şunlardır: 

-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkmıştır

-65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruptakilerin sınırlı saatlerde sokağa çıkma uygulaması kaldırılmıştır.

-Akşam 21 ile sabah 5 arasında uygulanan sokağa çıkma sınırlaması sürmektedir.

-Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim tüm sınıflarda başlıyor.

-Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler sabah 7.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir.

-Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler sabah 9 ile 19 arasında faaliyet gösterebilecektir.

-Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler maksimum 100 kişinin katılımı ile yapılabilecektir.

-Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları 300 kişiyle yapılabilecektir.

Yüksek ve çok yüksek riskli şehirler ve alınan kararlar nelerdir?

Yüksek riskli şehirler:

İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan. 

Çok yüksek riskli şehirler:

Edine, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye ve Adıyaman.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde alınan kararlar şunlardır: 

-Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim başlıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde, genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

-Yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecektir.

-Yüksek riskli illerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek. Çok yüksek riskli illerde ise söz konusu mekanlar bir süre daha kapalı kalacaktır.

-Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

-Halı saha ve yüzde havuzu gibi tesisler yüksek ve çok yüksek riskli illerde kapalı kalmaya devam edecektir.

-Yüksek ve çok riskli şehirlerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir.

-Yüksek riskli yerlerde sivil toplum kuruluşları meslek odaları kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek. Çok yüksek riskli illerde ise söz konusu etkinlikler yapılamayacaktır.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:13
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